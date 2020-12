FREMDELES I SORG: – Sorgen kommer i bølger, sier Anita Skorgan, snart ti måneder etter at bestevennen og eksmannen Jahn Teigen døde. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Anita Skorgan om Jahn Teigen: − Vi savner ham veldig

Anita Skorgan innrømmer at hun fremdeles sliter med sorgarbeidet ti måneder etter at Jahn Teigen døde.

I forbindelse med neste ukes utgivelse av 20 CD-ers-boksen «Ikke som alle andre. Solo 1967 – 2020» letter Anita Skorgan litt på sløret overfor VG rundt hvordan tilværelsen har vært etter at eksmannen og faren til datteren Sara, artistkollegaen og vennen døde den 24. februar i år, 70 år gammel.

– Sorg er en underlig, emosjonell tilstand. Du har ingen kontroll på den, den lever av seg selv og kommer sigende i bølger. Jeg holder fremdeles på med å bearbeide den, sier Skorgan til VG.

– Han var jo en bauta i våre liv. Vi savner han veldig, vi gjør det. Samtidig ble det vel en slags avvenning de siste årene, med færre og færre besøk, selv om tekstmeldingene tikket inn daglig. Nådefullt for oss, men kanskje ikke for han. Jeg tror han kjente på ensomheten, sier Skorgan.

I et forord til en kommende CD-boksen gjengir hun den siste tekstmeldingen hun fikk fra Teigen, bare et par dager før han gikk bort:

«Jeg var stor, men føler meg liten»

MOR OG DATTER: Sara Skorgan Teigen og Anita Skorgan forvalter nå alt som Jahn Teigen etterlot seg. Noe av det skal auksjoneres bort senere vinter. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg tror ikke Jahn hadde lyst til å stå frem som svak, det gjelder nok hele manneslekten – menn skal liksom ikke vise svakhet. Og det er vemod over den sms-en. En sjelden innrømmelse, kanskje. Av å tørre og være åpen og ærlig overfor det å fremstå som svak eller hjelpeløs. Det var en veldig intim og fin ting fra hans side – at han kunne se det og si det, sier hun om den siste tekstmeldingen.

– Den følelsen tror jeg vi alle har, innerst inne. At vi tross alt bare er små fnugg i verdensrommet. Klarer man ikke å kjenne på det, har man tynn is under beina, mener hun.

I det samme forordet beskriver Anita Skorgan godt den alltid iboende lekenheten og galskapen hos Jahn Teigen, men også varmen og omsorgen han følte overfor hennes tvillinger med cerebral parese.

Likevel var vemodet aldri borte. «Fiasko er hardt, suksess er enda vanskeligere», siterer hun Teigen på.

NY SUKSESS: I 2009 begynte Anita Skorgan og Jahn Teigen en konsertserie i Tønsberg under tittelen «Jahn Teigen fra Tønsberg. Oppsetningen ble en dundrende suksess. Foto: Trond Solberg

Langt mer befriende er det å lese om da Anita Skorgan slo opp med kjæresten tidlig på 1980-tallet og dro til Filippinene på et lengre oppdrag.

Plutselig sto ekskjæresten Jahn Teigen utenfor døren i Manila og lurte på om hun ikke kunne kore på den nye platen hans, «Klar dag/Instamatik».

– Jeg var så naiv på den tiden – er det vel ennå – at jeg trodde han kom hele veien rundt jorden for min koring og unike evne til å arrangere! Men ja, han sjarmerte meg tilbake, smiler Skorgan.

Forholdet – og ekteskapet – holdt til 1987. Da hadde også Sara (36) kommet til verden – datteren som rørte alle da hun sang foreldrenes duett «Adieu» i bisettelsen i Tønsberg i mars.

– Fy søren, hun er tøff! Tenk å debutere på direktesendt TV, i sin egen fars begravelse, for å etterleve hans ønske ... Vi hadde en plan B, at om det ble for sterkt for henne, så skulle jeg ta over. Men det gikk heldigvis bra, forteller Anita Skorgan.

Nå er det Sara som forvalter alt som Jahn Teigen etterlot seg, med god hjelp av sin mor. Teigens hjem, Klockaregården i Sør-Sverige der han tilbrakte de siste årene av sitt liv, er lagt ut for salg.

Den praktfulle eiendommen i Ingelstorp rommet eiendeler og minner fra et særs rikt artistliv.

Altfor mange, viste det seg.

Derfor har Sara og Anita nå bestemt seg for å auksjonere bort en del ting som de tror har størst verdi for fansen, som Jahn også betraktet som familie; instrumenter, kostymer, bilder, platesamling, møbler, personlige eiendeler og mer til.

Auksjonen vil få navnet «Fra Jahn Teigens samlinger» og finner sted på Grev Wedels plass Auksjoner i Oslo på ettårsdagen for Teigens død, 24. februar 2021.

Musikalsk etterlot Jahn Teigen seg også noen minner som ennå ikke er forelagt offentligheten.

Anita Skorgan sier at de må ta en vurdering på alt dette etter hvert.

– Vi skrev faktisk en sang sammen for bare noen år siden, på Gabels hus i Oslo en gang han var på besøk. Det er en veldig blid og koselig låt som ble svært fin, syntes vi. Så jeg spurte om jeg ikke kunne gi den ut, men nei da – den skulle han ha selv! Men det skjedde aldri, han ble jo aldri ferdig med ting! Det kan hende at jeg føler meg fristet etter hvert, sier Anita Skorgan.

Det er en annen sang som kanskje har betydd mest for henne, nemlig «Det vakreste som fins».

– Den er nok skrevet til meg og Sara, hvilket er utrolig hyggelig. Men jeg likte den ikke da den kom – vi var jo midt i et brudd på den tiden. Melodien var nydelig, men teksten litt i overkant søt. Men nå har jeg fordøyd den og liker den veldig godt, jeg bruker den jo selv på mine egne konserter, sier hun.

