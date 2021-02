UTRYKNING: Her er politiet utenfor hjemmet til Marilyn Manson i Hollywood Hills natt til torsdag norsk tid. Foto: Backgrid/NTB

Politiet rykket ut til Marilyn Mansons hjem

Politiet skal ha blitt oppringt av en person som bekymret seg for helsen til Marilyn Manson (52) i kjølvannet av stormen. Nå snakker også ekskona.

TMZ publiserer natt til torsdag norsk tid bilder av flere politifolk utenfor Mansons hjem i Hollywood Hills i California. Også et politihelikopter skal ha sirklet over stedet med flombelysning.

Politikilder opplyser til TMZ at de ble kontaktet av en person nær Manson, som var bekymret fordi ikke Manson hadde gitt livstegn på mange timer.

I HARDT VÆR: Marilyn Manson, her på en veldedighetskonsert i Los Angeles i 2019. Foto: Richard Shotwell / Invision

Derfor skal politiet ha forsøkt å få rockeren til å komme ut av huset – men uten hell.

Etter hvert skal politiet ha kommet i kontakt med en representant for Manson, som skal ha opplyst om at artisten har det bra, men at han rett og slett ikke ønsket å komme ut av huset.

I stormen

Situasjonen har tilspisset seg for den amerikanske rockeren etter at eksforloveden Evan Rachel Wood (33) tidligere i uken sto frem med anklager om vold og seksuelle overgrep. Dette skal ha skjedd mens de var et par, tidlig på 2000-tallet.

Fire andre kvinner sto også frem med lignende historier.

Mandag fikk han fyken fra plateselskapet. Dagen etter ble det kjent at han også kuttes fra TV-seriene «American Gods» og «Creepshow». Også agentbyrået CAA har droppet ham etter mange års samarbeid.

Ekskona «snakker»

Dita Von Teese (48), som var gift med Manson fra 2005 til 2006, postet natt til torsdag et innlegg på Instagram, der hun sier den siste ukens påstander ikke matcher hennes opplevelse av eksmannen.

EKSKONA: Marilyn Manson og Dita von Teese i 2005. Foto: LUIS MARTINEZ / ARROYO

Hun skriver at de hadde syv lykkelige år sammen som par.

«Jeg forlot ham på grunn av utroskap og narkotikamisbruk», skriver von Teese, som samtidig oppfordrer alle som er utsatt for mishandling og overgrep, om å ta nødvendige skritt for å helbredes.

Von Teese sier at dette er hennes eneste uttalelse i forbindelse med saken.

Nekter skyld

Manson kom tirsdag med et tilsvar på sin Instagram, der han skrev:

«Kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten».

Han understreket også at alle hans tidligere forhold har vært med samtykke.

«Uansett hvordan – og hvorfor – andre nå velger å gi en feil fremstilling av fortiden, så er det sannheten».

Senator Susan Rubio (50) fra California rettet tidligere i uken en skriftlig henvendelse til FBI, der hun ber om at Manson-saken tas opp i rettssystemet. Dette brevet til FBI har Wood gjengitt på sin Instagram.