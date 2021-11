PÅ STORT LERRET: Historien om Gyllene Tider, her avbildet under avskjedsturneen som i 2019 markerte 40 år siden starten, skal festes til filmlerretet. Fra venstre Per Gessle, Göran Fritzon, Anders Herrlin, Mats «MP» Persson og Micke Andersson.

Gyllene Tider blir film

Historien om det første bandet til Roxettes Per Gessle, Gyllene Tider, blir nå både film og tv-serie.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er Deadline som melder dette.

Per Gessle var bare 18 år da han startet Gyllene Tider med Mats «MP» Persson under navnet Grape Rock i 1977, og det er nettopp hva som skjer med en gruppe tenåringer som oppnår plutselig braksuksess som filmen og tv-serien skal ta for seg.

– Historien om gutta i Gyllene Tider kan være historien til hvem som helst som vokser opp i en liten by, sier Halmstad-fødte Gessle i en kommentar til Deadline.

les også Drar på Roxette-turne uten Marie Fredriksson

Han var selv preget av mistilpassethet i tenårene.

– Det handlet om de usikre mulighetene og fremtidsplanene etter avsluttet skolegang. Inspirert av new wave og power pop-scenen i den perioden - der det ble knyttet et tett vennskap i det lille skuret der vi øvde - fant vi en veldig uvanlig måte å vokse opp på. Det tidlige og «crazy» Gyllene Tider endret livene våre for alltid, og det virker som om vi har forandret livene til noen andre på veien også, sier Gessle som legger til at han og resten av bandet er opprømte over å være med på prosjektet.

Gyllene Tider hadde en rekke hits både i Sverige og i Norge i første halvdel av 1980-tallet, fremfor alt «Flickorna på TV2», «Himmel no.7» og «När vi två blir en». I 1983 gjorde de også et fremstøt mot utlandet med «The Heartland Café». Da denne ble utgitt i USA, kalte bandet seg faktisk Roxette - et navn som Per Gessle tok med seg videre da han dannet den enda mer populære duoen med Marie Fredriksson i 1986 og tok verden med storm.

les også Satser internasjonalt nok en gang

Utenlandslanseringen ble en stor skuffelse for Gyllene Tider, og bandet ble oppløst i 1985, men har hatt flere gjenforeninger siden den gang, parallelt med Gessles internasjonale suksess med Roxette.

Denne duoen fikk sin triste slutt da Marie Fredriksson døde i 2019 av senskadene etter en hjernesvulst. Hun ble 61 år gammel.

Filmen om Gyllene Tider starter produksjonen i 2022 og vil bli fulgt opp med en egen tv-serie.