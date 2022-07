GITARKAMERATER: Jeff Beck og Johnny Depp – her på bluesfestival i Finland tidligere i sommer – omfavner nostalgien på «18».

Plateanmeldelse: Jeff Beck & Johnny Depp – «18»: Gutta på tur

Gitarlegende og Hollywood-ikon har kokt i hop årets minst nødvendige album.

Det ble baluba i innboksen da undertegnede kom i skade for å omtale den første konserten med Jeff Beck og Johnny Depp på Sentrum Scene 2. juli som en forvirrende og uforløst affære – et åpenbart resultat av to kompisers ønske om å ha en fet musikalsk sommer på landeveien sammen, og lite annet.

Til tross for at mange etter hvert innrømmet at de ikke hadde vært på den omtalte konserten, og dermed kunne mistenkes for manglende injurierende kraft, er det mulig å ta selvkritikk på minst ett punkt: bruken av ordet «narsissist» om Johnny Depp (og Amber Heard).

Betegnelsen var – selvsagt, trodde jeg feilaktig – på ingen måte ment i noen diagnostiserende eller klinisk forstand, men snarere som et spontant hjertesukk: Hvor mye skittent undertøy kan Hollywood-stjerner flagge foran rettskameraene før man blir akutt mett på oppsynet deres?

Det er grunn til å anta at musikken er en av Johnny Depps virkelige frisoner, fjernt fra kjendiseriet og blockbuster-presset som har preget karrieren hans i nyere tid. Her handler det ikke om å være flink, kritikerrost eller innbringende, men snarere om å flykte inn i et alternativt univers der romantikken – og rocken – fortsatt lever og blomstrer.

Med dette tatt i betraktning kan «18» muligens besvare to spørsmål i ett smekk: Hva er egentlig det musikalske prosjektet til Beck og Depp? Og: Kan sistnevnte nå si opp dagjobben?

Nostalgibomben «18» gir ikke noe entydig svar på disse spørsmålene. To av 13 låter – den enkle, men akseptable poprock-låten «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr» og det bitre, grufulle kaoset «Sad Motherfuckin’ Parade» – er skrevet av Depp. Resten er mer eller mindre underlegne versjoner av noen virkelig suverene låter, fra Dennis Wilsons «Time» til Smokey Robinsons «Ooo Baby Baby».

Jeff Beck er og blir en særegen gitarist, nær sagt uansett hva han foretar seg. Her reduseres tilstedeværelsen hans altfor ofte til bakgrunnsmusikk som tusler pent, men uinteressant av gårde. Å utsette ikoniske verk som «Caroline, No» og «What’s Going On» for denne typen overflatebehandling, er å be om bråk.

I den «farlige» enden av skalaen finner vi Killing Jokes «The Death & Ressurection Show», der originalens tribale energi er erstattet med en sleskere, Marilyn Manson-aktig vibb. På gampete «Venus In Furs» er alt som er magisk ved Velvet Undergrounds originalversjon skåret bort med kirurgisk presisjon.

Interessant nok kommer to av albumets tre beste spor helt på tampen. På Everly Brothers’ «Let It Be Me» og Janis Ians «Stars» får Depp vist frem det han har av crooner-evner, samtidig som Beck får tilstrekkelig plass til å funkle. Gitaristen skal også ha ros for for sitt bluesy arbeid på «Isolation».

Likevel: Det er vanskelig å forestille seg et mer unødvendig album enn dette i 2022.

BESTE LÅT: «Let It Be Me»