Bruce Springsteens manager forsvarer skyhøye billettpriser

Konsertbillettprisene opprører fansen, men Jon Landau mener at de er OK målt mot sammenlignbare artister.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Som VG omtalte tirsdag, er amerikanske Springsteen-fans i harnisk etter at billetter til hans kommende USA-turné har nådd priser på opptil 50.000 kroner.

Dette for «platinabilletter» utvalgte kunder får mulighet til å kjøpe i forkant av hovedsalget, i det som omtales som dynamisk prissetting.

Konsertarrangør Live Nation og billettformidler Ticketmaster (som Live Nation eier) forsvarer konseptet med at det er slik for eksempel flyreiser og hotellopphold selges.

– Rimelig pris

Og mens fansen fortsatt etterlyser noen ord om situasjonen fra «The Boss» selv, tar Springsteens manager gjennom snart 50 år, Jon Landau, nå bladet fra munnen og sier til The New York Times:

– Da vi satte billettprisene for denne turneen, studerte vi nøye hva våre likemenn har gjort, sier Landau.

– Vi valgte priser som er lavere enn enkelte og på linje med andre.

Landau påpeker at de fleste solgte billettene ligger i et sjikt på rundt 2000 kroner.

– Jeg mener at det i disse tider er en rimelig pris for å se en som er universalt regnet som en av sin generasjons aller største artister.

Landau navngir ikke hvilke artister de har sammenlignet med.

Britiske Daily Mail har laget en oversikt over artister som de siste årene har rystet fans med bratt stigende billettpriskurver, og trekker frem Taylor Swifts turné i 2018 som et tidlig eksempel på hvordan dynamisk prissetting kan presse prisene høyt opp.

Øvrige artister som nevnes er Adele, Drake, Harry Styles, Olivia Rodrigo og My Chemical Romance.

Konflikt i 2009

Etterspørselen for Springsteen synes å være grei: Ifølge The New York Times sto rundt 90.000 i digital kø tirsdag morgen for å få billetter til Springsteens konsert i Philadelphia i mars. Konsertstedet har plass til ca. 12.000.

Avisen minner om at forholdet mellom Springsteen og Ticketmaster ikke alltid har vært like solid som det synes å være nå.

De viser til at Ticketmaster i 2009 forsøkte å omdirigere billettløse Springsteen-fans til Ticketmasters eget nettsted for videresalg, TicketsNow, hvor prisnivået var sammenlignbart med svartebørsens.

– Ticketmasters misbruk av våre fans og vår tillit har gjort oss like rasende som det har gjort mange av dere, sa Springsteen da.

Statsadvokaten i New Jersey tok tak i saken, som endte med en uforbeholden unnskyldning fra daværende Ticketmaster-toppsjef og bransjelegende Irving Azoff.

På spørsmål om hvem som har bestemt prisene, har The New York Times fått dette skriftlige svaret fra en talsperson for Ticketmaster:

– Promotører og artistrepresentanter setter prisstrategi og prisklasseparametere på alle billetter, inkludert dynamiske og faste priser. Når det er langt flere som ønsker å delta på et arrangement enn det er ledige billetter, går prisene opp.

Springsteens konserter på Voldsløkka i Oslo 30. juni og 2. juli 2023, med plass til rundt 100.000 tilskuere til sammen, ble utsolgt på kort tid.

Også der ble dynamisk prissetting benyttet. Av Ticketmasters norske nettside fremgår det at de dyreste billettene kom på 2568 kroner. I Sverige gikk de dyreste billettene for omtrent det dobbelte.

Ticketmasters norgeskontor henviser til Live Nation for spørsmål om saken.

Martin Nielsen, sjefspromotør ved Live Nations norgeskontor, skriver i en melding til VG at tre prosent av billettene til Springsteens norgeskonserter gikk via dynamisk prissetting.

Han viser ellers til en uttalelse fra Live Nation internasjonalt, hvor det understrekes at formålet med bruk av dynamisk prissetting er å generere penger til artisten i stedet for til andre aktører som videreselger billetter.