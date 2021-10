POPIKON: Britney Spears, her på en musikkprisutdeling for noen år siden.

Britney sier hun skriver roman om drept jente

Britney Spears (39) melder på Instagram at hun er i ferd med å skrive en bok om en jente som ender opp som spøkelse.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Popstjernen, som nylig vant en stor seier i retten i form av midlertidig opphevet vergemål, er ivrig på Instagram om dagen. Fredag kveld informerte hun sine 35,2 millioner følgere om at hun har nye jern i ilden.

«Jeg skriver bok om en jente som ble drept. Og så ender gjenferdet hennes opp med å bli fanget i limbo på grunn av traumer og smerter», skriver Britney.

Artisten fortsetter med å utdype hvordan karakteren strever med «å krysse over», hvordan hun ikke kan stole på noen, og at hun finner sin eneste trøst i eget speilbilde.

Etter tre år skjønner spøkelset at hun må ta en beslutning, blant annet om å «face» de som tok livet av henne. Og plutselig skjer det noe som gir jenta innsikt nok til å kunne kvitte seg med frykten.

«Men jeg vil overlate til fantasien hva hun gjør når hun omsider klarer å gå videre – i tillegg til å kunne skrive navnet sitt igjen», skriver Britney.

Mange fans kommenterer under posten at de trekker sammenligninger til Britneys eget liv. I skrivende stund har over 415.000 trykket «liker», mens over 6200 har kommentert.

Britney skriver ikke noe om noen kontrakt med forlag. Fox News har forsøkt å få en kommentar fra Britneys apparat.

Retten kastet i september Britneys far, Jamie Spears (68), som verge. Hva som skjer videre med vergemålet, er imidlertid ikke bestemt. Ny høring er satt til 12. november.

Under farens vergemål skal Britney Spears ha vært underlagt strenge budsjetter, vært tvunget til å opptre, og blitt nådeløst overvåket – også på sitt eget soverom.