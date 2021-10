SØLV: Åge Aleksandersen er alene, men ikke ensom på sitt første album på sju år.

Albumanmeldelse Åge Aleksandersen - «Ingen nåde»: Ettertenksom majestet

Sølvgrå og gyllent skranglete perfeksjon fra Åges lockdown.

Denne tiden vi er på vei ut av har fått ulike kunstneriske utslag. Taylor Swift har fullstendig skiftet sjanger. Stein Torleif Bjella har blitt romanforfatter.

For Åge Aleksandersen har lockdown lokket fram et album han har spilt helt på egen hånd. Der han selv sier han har gjort endeløse gitarpålegg i et jag etter perfeksjon. Mens vokalen gjerne er innspilt på første forsøk.

Den er i tillegg mikset tett fram i lydbildet, slik at den perfeksjonert rustne 72-åringen nesten sitter innerst inne i hodet. Ikke ulikt de tidlige platene til nettopp Stein Torleif Bjella.

Et godt grep av albummikser Åge Aleksandersen. Selv når han slipper til blokkfløytespilleren Åge Aleksandersen.

For først og fremst er dette en prestasjon av musikeren Åge Aleksandersen, som gjør sitt første album helt på egen hånd.

På sitt beste er det skjærende vakkert. På sitt verste er det bare skjærende. Aleksandersens livsvisdom er inne i alt.

Tekstforfatteren Åge Aleksandersen er ikke alltid like heldig med gjennomføringen. Noen steder virker det som om han har gått litt tom for idéer.

Det gjør ikke så mye når det å gå tom for idéer innebærer å gjør en ny versjon av Dylans majestetiske «Every grain of sand»-. Sist tolket med duvende synther og kirkeorgel på «Fredløs»(1997). Nå bringer han Håvard Rem sin oversettelse tilbake til sin opprinnelige, nære og vakre sårbarhet mellom tre akkorder og livsrefleksjon.

22 album ut i karrieren synger Åge om konas tålmodighet. Sju år etter forrige, svake album er han innom demens i «Benken» og svunnen kjærlighet i «Du vil aldri bli min». Den er selvsagt Johnny Cash sin «I still miss someone», perfekt oversatt til trøndersk av Aleksandersen selv). Erlend Ropstad spøker i bakgrunnen av den tittel- og åpningslåten som en vokalens Lill Bendriss.

Det er skremmende, tett og solid.

«Søndagsmorra i Volda», om hotellfrokost nummer 7000 for en smålei turnéartist er albumets eneste virkelige skivebom. En lettvint vals om å observere fra frokostbordet mens stereoanlegget dryler på med Boney M.

Som inngiftet sunnmøring er jeg litt usikker på hvor dette Volda-hotellet er, men det får så være. «Søndagsmorra i Ørsta» blir kanskje ikke det samme. En tekst og låt som bare slutter uten å ha oppnådd særlig mye.

Sannsynligvis er det ingen låter her som kommer til å bli dratt fram i en livesetting der folk har stilt seg opp for å høre Aleksandersen gå rett på med «Levva livet».

«Janus», som avslutter albumet før to unødvendige ekstranummer fra en annen innspilling, burde absolutt gjort det. Det er noe av det beste han har gjort på lenge: «Æ e en gammel tulling med tåra på kinn, med trua på en ny og bedre vår».

Gammel? Ja.

Tulling? Definitivt ikke.