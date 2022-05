1 / 4 forrige neste fullskjerm

Britisk Eurovision-kommentator: Tror Ben Adams er i Subwoolfer

Graham Norton bidrar til at spekulasjonsbølgen rundt det norske bidraget brer om seg.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like før de norske ulvene inntok scenen, pirret britenes ESC-kommentator at han skulle fortelle «hvem vi tror en av dem er».

– Så, vi tror den korteste av dem er Ben, Ben Adams, kjent fra boybandet A1. Jepp!, sa Norton ifølge britiske Mirror.

Avisen skriver videre om et skred av spekulasjoner på Twitter i etterkant av Nortons utsagn.

ROPER ULV: Graham Norton.

En av disse påpekte at Adams ikke har vært på scenen under de siste A1-konsertene.

Og han er i alle fall ikke synlig på det siste bildet postet på A1s Instagram, fire dager tilbake i tid – da Subwoolfer stod på scenen i Torino og sikret seg finalebillett i den første semifinalen.

Subwoolfer fremførte «Give That Wolf A Banana» som syvende sang ut i Torino.

Og får kjærlighet – fra söta bror, hvis største avis mener at «Norge har fattat alt».

Nærmere bestemt anmelder Markus Larsson i Aftonbladet, som ikke har for vane å legge sin elsk på norske ESC-bidrag.

– Norge har skjønt alt, skriver han, og gir fire poeng av fem mulige.

– Dette er det konkurransen handler om: to gule ulver med lange ører, store tenner, kostymer, solbriller og hemmelig identitet som synger om å gi, ja, ulven en banan før hen, tja, spiser opp mormor. Kjempeflott. Hørte jeg et «yum yum»?

Tonen i danske Ekstrabladet er noe annerledes:

– For dumt. Daft Punk for fjols, heter det der, fra en anmelder som gir to stjerner og legger til noe om «fjellaper».

Eurovision Song Contest melder på sin offisielle Twitter-konto at det kom nesten 50.000 Eurovision-tweets mens Subwoolfer holdt på.

«Harry Potter»-forfatter J.K. Rowling la sin elsk på det norske bidraget før det var fremført.

Hun erklærte sin kjærlighet allerede under presentasjonen av artistene i starten av ESC-sendingen.

– OK jeg elsker Norge allerede, meldte hun på Twitter. Og holder stilen etter fremføringen også:

– Fullstendig briljant, mener Rowling.

Subwoolfer repliserer på Twitter med å lansere et mulig nytt prosjekt: Hairy Potter.

– Dette var deilig!, het det i en skriftlig uttalelse fra Subwoolfer om opptredenen etter at siste «yum» var sunget.

– En stor sal med superflinke jordboere som kunne hele sangen vår! Jim ble skikkelig overrasket og Keith holdt på å sprekke av glede! Torino har vært helt fantastisk så langt. DJ Astronaut er litt varm og ønsker seg vifte.

NRKs prosjektleder for Eurovision, Stig Karlsen, synes at Subwoolfer og det norske teamet har levert varene.

– Så får vi se om et samlet Europa er med på notene, sier Karlsen.