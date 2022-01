DØD: Meat Loaf, her avbildet i Oslo 2010. Han ble 74 år gammel.

Stjerner i sorg over Meat Loafs bortgang

Rocklegendens død får stor oppmerksomhet.

Mange hyller Meat Loaf etter at dødsfallet hans ble kjent fredag morgen.

Blant dem er hans tidligere duettpartner Cher.

– Hadde så mye moro med Meat Loaf da vi lagde «Dead Ringer», skriver hun på Twitter, og viser til hiten «Dead Ringer For Love» fra 1981.

– Så lei meg på vegne av hans familie, venner og fans, melder Cher.

SANG SAMMEN: Cher og Meat Loaf, her med BBC-programleder Des Lynam mellom seg i 1998.

Culture Club-vokalist Boy George minnes gode tider fra da de begge var store stjerner:

– Hvil i fred, Meat Loaf. Kjærlighet og bønner til alle i hans familie og nære venner. En gang snudde han meg opp/ned på en kinesisk restaurant i St Johns Wood, skriver Boy George på Twitter.

STJERNER: Meat Loaf og Boy George på scenen sammen i 1987.

Guns N’ Roses-gitarist Slash gjør det kort og greit på Instagram:

Skuespiller, komiker og TV-profil Stephen Fry skriver:

– Jeg håper paradis er som du husker det fra dashboard-lyset, Meat Loaf, og sikter til den massive hiten «Paradise By The Dashboard Light» fra «Bat Out Of Hell».

Han skriver videre i kommentarfeltet under at rockeren hadde den sjeldne evnen å kunne være både fryktinngytende og myk, noe Fry mener er en «ganske vidunderlig» egenskap.

Fry minnes også en sketsj de to spilte i sammen «i forrige århundre»:

Den britiske produsentlegenden Pete Waterman sier til «Good Morning Britain»:

– Du visste hva du fikk med Meat Loaf. Alltid hundre prosent.

BBC-programleder Jo Whiley melder på Twitter:

– Gud som jeg elsket «Bat Out Of Hell». Lydsporet til min ungdomstid. Triste nyheter. Hvil i fred, Meat Loaf. Ekstraordinær stemme. Fenomenal figur.

Den britiske medieprofilen Piers Morgan beskriver Meat Loaf som et av rockens aller største ikoner:

