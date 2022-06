SUPERTRIO: F.v.: Paul McCartney, Dave Grohl og Bruce Springsteen på scenen sammen i England lørdag.

Macca, Grohl og The Boss overrasket publikum

Paul McCartney (80) hadde et par solide ess i ermet da han gikk på scenen under Glastonbury-festivalen lørdag.

McCartney opptrådte i tre timer og fremførte til sammen hele 38 låter, skriver TMZ.

Blant annet sang McCartney ved hjelp av tekniske finesser duett med sin avdøde kollega John Lennon på «I’ve Got A Feeling».

– Dette betydde mye for meg. Jeg vet at det er virtuelt, men her synger jeg med John igjen. Vi er gjenforent, sa Macca ifølge Daily Mail.

Etter en rekke Beatles-klassikere overrasket McCartney publikum med å introdusere Foo Fighters-stjernen Dave Grohl (53) som hemmelig gjest.

Sammen serverte de «I Saw Her Standing There» og «Band on the Run».

– Takk, Dave, vi elsker deg – alle sammen, sa Macca, før han forklarte til publikum at han ikke trodde på Grohl da han sa han skulle dukke opp.

– Men det burde jeg gjort, for han holdt det han lovet, sa Beatles-legenden.

Det var Grohls første sceneopptreden etter at bandkollega Taylor Hawkins brått døde i mars.

TURBO: Dave Grohl, Paul McCartney og Bruce Springsteen ga jernet.

Men Grohl var altså ikke den eneste superstjernen som var gjesteartist for Macca.

Etterpå kom nemlig Bruce Springsteen (72) overraskende ut på scenen, og da var det duket for låtene «Glory Days» og «I Wanna Be Your Man».

– Grattis med 80-årsdagen, sa The Boss og siktet til at Macca var jubilant i forrige uke.

McCartney rundet for øvrig av med en hyllest til filmstjernen Johnny Depp (59), som nylig vant rettssaken mot sin ekskone, Amber Heard (36). Macca sa ingenting, men viste et bilde av Depp på storskjerm da han sang «My Valentine».

Selv befinner Depp seg i skrivende stund i Sverige, på turné med en annen rockeveteran, nemlig Jeff Beck (78). De to Norgeskonsertene i helgen ble utsatt og avlyst på grunn av coronasmitte i bandet, men Depp og Beck returnerer neste helg.

Glastonbury-festivalen feiret 50-årsjubileum i år og samlet 200.000 gjester.