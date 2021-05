ROCKEIKON: Kurt Cobain, her på et bilde fra november 1998. Foto: COR / AFP ARCHIVES

FBI viser frem gamle Kurt Cobain-dokumenter

I forbindelse med at det er 27 år siden Nirvana-legenden brått døde – 27 år gammel – letter FBI på sløret.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Kurt Cobain ville nå vært 54 år, om han fortsatt var i live. 8. april 1994 tok han sitt eget liv.

Men ikke alle slo seg til ro med at den berømte rockerebellen gjorde det. Nå gir FBI innsyn i ti sider med dokumenter tilknyttet dødsfallet.

Til nå har disse papirene vært skjult for offentligheten. FBI gjorde heller ikke noe nummer ut av det da de i april valgte å offentliggjøre papirene.

Musikkmagasinet Rolling Stone var de første til å fange dem opp, men FBI har ikke besvart bladets henvendelser med spørsmål om «hvorfor akkurat nå».

Hevder han ble drept

Det er spesielt to brev med konspirasjonsteorier som skiller seg ut.

Brevene går ut på at tipsere, som er anonymisert, mente Cobain ble drept, og at han ikke selv valgte å forlate livet.

«Millioner av fans der ute krever svar på alt det inkonsekvente rundt hans død», skal det ha stått i det ene elektroniske brevet fra 1994.

«Dette bekymrer meg mest fordi det befinner seg en person der ute, som har begått drap», lyder det i det andre, som er håndskrevet, og datert så sent som 2007.

Avsenderen, som viser til angivelige bevis, kritiserer der politiet for aldri å ha satt i gang «en seriøs etterforskning».

FBI viser også frem sine egne skriftlige svar til tipserne, nemlig at de «verdsetter initiativet basert på bekymring». Det er to ulike personer i FBI som har besvart de to brevene.

De forklarer videre at drapsetterforskning som regel iverksettes lokalt eller på delstatsnivå, og at FBI – basert på brevene de har mottatt – ikke finner noen grunn til å sette i gang en føderal gransking.

De offentliggjorte dokumentene inneholder også telefaks-henvendelser til FBI i 1997 fra Cosgrove/Meurer Productions, det L.A.-baserte dokumentarselskapet bak TV-serien «Unsolved Mysteries (Uløste mysterier)».

TV-selskapet hevder at en navngitt privatdetektiv, tidligere politimann, mistenker at politiet handlet forhastet da de konkluderte med selvdrap. Cobains død ble også tema i en episode av dokuserien i 1997, da med fokus på alle teoriene.

1993: Kurt Cobain på scenen i Seattle. Foto: ROBERT SORBO / AP

Terry Meurer, sjef og grunnlegger av TV-selskapet, opplyser til Rolling Stone at det er helt vanlig prosedyre for dem å rette henvendelser til FBI i forbindelse med sakene de dokumenterer.

– Så dette er et eksempel på en typisk kommunikasjon, sier han om Cobain-faksen.

Amerikansk politi var raskt ute med å fastslå at Cobain tok sitt eget liv. Bare én måned tidligere skal ha forsøkt det samme på et hotellrom i Italia.

Cobain etterlot seg kona Courtney Love (56) og deres datter Frances Bean (28), som bare var ett år faren døde.