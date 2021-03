I DISCOMODUS: Zara Larsson har gitt ut sin beste plate hittil. Foto: Sony Music/Jordan Rossi

Musikkanmeldelse: Zara Larsson – «Poster Girl»: Vårsol i monitor

Zara Larsson nærmer seg noe på tredje forsøk.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: POP

Zara Larsson

«Poster Girl»

(RCA/Sony)

Fire år har gått siden Zara Larssons forrige album, «So Good» – et temmelig generisk og blekt tådypp i lunkne tropiske popfarvann.

Den sitatvennlige svensken – som slo gjennom da hun var 10 år gammel, for 13 år siden, og dermed må anses som en veteran – har brukt tiden ganske godt.

«Poster Girl» er nemlig en langt bedre samling låter enn forgjengeren. Aller sterkest lyser det av den deilige, Dua Lipa-dunstende disco-duveren «Need Someone», som både kler Larsson og den generelle tidsånden.

«Right Here» og tittelsporet følger i samme gode spor, mens Young Thug-gjestede «Talk About Love» og den avsluttende «no fucks given»-hymnen «What Happens Here» viser at Ariana Grande-vibben er en retning Zara Larsson med fordel kan snuse ytterligere på.

Det er fortsatt noe uforløst ved prosjektet. Tekstene tåler i liten grad nærmere ettersyn, og de svakeste låtene – det Marshmello-produserte kaoset «WOW», den i overkant enkle «I Need Love» – gir helheten et noe sammenrasket preg.

Likevel: Minst halvparten av disse tolv sangene tåler opp til flere runder i øret med vårsolen i fleisen. Den slags kan ikke overvurderes akkurat nå.

BESTE LÅT: «Need Someone»