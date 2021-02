STJERNEPAR: David Foster og Katharine McPhee på en prisgalla i Toronto i 2020. Foto: VALERIE MACON / AFP

David Foster og Katharine McPhee har fått barn

«American Idol»-kjendisen (36) er blitt mamma for første gang, mens stjerneprodusent og fembarnsfar David Foster (71) nå er seksbarnsfar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder People onsdag kveld.

– Katharine McPhee og David Foster har fått en sunn og frisk gutt, sier en representant for den nybakte mammaen.

– Mor far og sønn har det helt strålende føyer, vedkommende til.

McPhee postet dette bildet for to dager siden (artikkelen fortsetter under):

Foster og McPhee giftet seg sommeren 2019. Da hadde det gått et drøyt år siden de sto frem som kjærester.

Foster har vært gift fire ganger før, senest med «The Real Housewife»-stjernen Yolanda Hadid (57) – mor til supermodellene Gigi (25) og Bella Hadid (24). Paret ble skilt i mai 2019, og det var Foster som brøt ut av forholdet.

Kun fem måneder etter tok han med seg McPhee på 30-årsjubileet til David Foster Foundation i Vancouver i Canada.

Han spilte i bryllupet hennes

Foster har jobbet med McPhee gjentatte ganger etter at hun ble nummer to i «American Idol» i 2006 med en låt signert norske Hanne Sørvaag (40), så de hadde kjent hverandre i mange år før de ble et par.

Foster, som har fem bar fra før, spilte faktisk spilte piano i kjærestens første bryllup i 2008, mens hun sang «Unforgettable». McPhee ble skilt etter åtte års ekteskap i 2016.

LANG HISTORIE: David Foster og Katharine McPhee, her på Met-gallaen i New York i 2018, har kjent hverandre lenge før de ble et par. Foto: Evan Agostini / Reuters

Kanadiske Foster er blant verdens desidert mest berømte musikkprodusenter.

Den kanadiskfødte 71-åringen har jobbet med artister som The Bee Gees, John Lennon, Chicago, Céline Dion, Josh Groban, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Whitney Houston, Faith Hill, Dolly Parton, Madonna og Natalie Cole – bare for å nevne noen.