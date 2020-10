Dancke om Palmesus Classics: − Gråt på generalprøven

Julie Bergan og Arif er bare to av artistene som opptrer på Palmesus Classics i Kristiansand som vises på VGTV kl. 19.30 i kveld. Christine Dancke er rørt programleder.

Kristiansand symfoniorkester, kor, DJ og band danner rammen bak hovedartistene på den alternative festivalen.

Arrangementet kan ses på VGTV fra lørdag klokken 19.30.

Foruten Julie Bergan og Arif, er også Ruben, Raylee, Isah, Silya og Thomas Dybdahl klar for festivalen som har fått navnet Palmesus Classics. Christine Dancke er programleder, og gleder seg til kvelden.

– Jeg gråt fra sang to på generalprøven og flere ganger underveis fordi jeg ble helt slått i bakken av hvor rått dette er! Dette her er noe jeg virkelig har savnet, så gleden er enorm for å si det mildt, skriver Dancke på en SMS.

PALMESUS CLASSICS: Christine Dancke er programleder for den alternative Palmesus-festivalen. Foto: Line Møller

Konseptet er inspirert av Pete Tongs «Ibiza Classics» som Tong gjorde med BBC Radio 1 og The Royal British Heritage Orchestra. Artistene skal fremføre 20 store hits fra de siste 20 årene foran orkester, kor og band. Alle låtene er arrangert og tilpasset av den svenske komponisten Hans Ek.

– Vi har siden pandemien kom til Norge jobbet for full maskin med nye konsepter. Palmesus Classics er et resultat av dette arbeidet, og det er en glede å kunne satse i annerledesåret 2020 der usikkerheten regjerer, sier festivalsjef Leif Fosselie i pressemelding.

200 billetter

I sommer skulle egentlig artister som Armin van Buuren, A$AP Rocky, David Guetta og Khalid ha inntatt Bystranda, men som alle andre festivaler ble også Palmesus avlyst tidligere i sommer på grunn av coronautbruddet.

På grunn av smitteverntiltak vil det kun bli solgt 200 billetter.

Festivalen samarbeider med Kilden Teater- og Konserthus, Kristiansand symfoniorkester og Sørlandets Kunstmuseum.

Publisert: 17.10.20 kl. 13:00 Oppdatert: 17.10.20 kl. 15:00

