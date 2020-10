MØRKE OG LYS: Det siste året har Maria Mena laget to plater - en mørk og en lys. Tirsdag presenterte hun den aller mørkeste av disse på et møte med pressen. Foto: Line Møller

Maria Mena: - Mistet totalt troen på kjærligheten

Maria Mena (34) beskrev et personlig helvete da hun presenterte sin nye plate «They Never Leave Their Wives» for utvalgt presse tirsdag ettermiddag.

– Jeg åpner denne platen med å fortelle hvorfor det tok så lang tid å lage den. Det var fordi jeg var nødt til å gi slipp på en person, på en skam, fortalte Mena i forkant av platens førstelåt, «Let Him Go».

– Denne platen handler om å være den andre kvinnen, sa hun.

«They Never Leave Their Wives» er den første av to plater som Maria Mena har ferdigstilt. Og den er bekmørk.

– Det er ikke tilfeldig at albumcoveret er mørkt, at tittelen er mørk - det er en grunn til det. Denne plata handler om at jeg totalt hadde mistet troen på kjærligheten. Vi skal ned i mørket før vi går opp i lyset igjen, sa Mena.

Overfor VG presiserer Maria Mena etter seansen at navnet på denne personen i sin tid ikke var i offentligheten som hennes kjæreste.

Et av de største problemene for Maria Mena i den tyngste perioden i sitt liv, var at hun fullstendig manglet selvtillit til å stå frem som den fremste, sier hun.

– Det er komplisert dette, men jeg tillot meg å sette meg selv i en situasjon der jeg hadde så lav selvtillit at jeg godtok å være nummer to, sa hun før hun spilte den nye låten «Missing Everybody».

– Så er det noe jeg har lært nå, så er det at livet er for kort til å leve med skam. Og hvis jeg ikke er nummer én, så sier jeg nei takk. Det kan være vondt, men er jeg ikke førstevalg, er jeg en annens førstevalg, sa Maria Mena.

I et VG-intervju tidligere i sommer nevnte hun også dualiteten mellom de to platene:

– Den første handler om et utrolig usunt forhold som tok slutt. Og det å bestemme seg for at du er verdt mer. På den neste er det hun som er alene og som finner seg selv. Og så dukker kjærligheten opp, sa hun i intervjuet.

Maria Mena møtte kjæresten Morten Kleppa - som for øvrig var til stede på pressemøtet - i samme periode som en mangeårig skrivesperre brått løsnet. Da var hun endelig ferdig med å prosessere den tunge tiden hun hadde vært gjennom, har hun fortalt.

– Det er godt å kjenne på hvor langt man er unna denne sinnsstemningen akkurat nå, sa hun med et smil under pressemøtet tirsdag.

