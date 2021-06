MASKELADDER: Alan Walker og Imanbek tok ingen sjanser når de skulle forevige sitt nye samarbeid. Foto: PROMO/SONY

Ukens låter: Alan Walker, Lorde og Postgirobygget

De døsige sommervibbene ligger klistret over ukens låtbunke, som blant annet hyller solenergi, Sørenga og – jaggu! – Scatman John.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Lorde – «Solar Power»

Etter en lang periode uten musikalske livstegn er Lorde tilbake, og «Solar Power» – en laidback og skuldersenkende sak med akustisk gitar som drivende element – kommer akkurat tidsnok til sommerferien. Ved første ørekast er denne sommerhymnen en bagatell av en låt – en røff demo til George Michaels mektige «Faith». Men subtile detaljer åpenbarer seg etter hvert, og mot slutten sniker «Hey Jude»-rundt-leirbålet-stemningen seg inn på befriende vis.

Morgan Sulele, Arne Hurlen & Postgirobygget – «Sørenga»

Morgan Sulele + Postgirobygget = «Sørenga», forutsigbart nok. Arne Hurlen var nok en positiv overraskelse for mange – undertegnede inkludert – i vårens sesong av «Hver gang vi møtes». Med «Sørenga» er han tilbake i fire-pils-i-baklommen-modus, stødig assistert av sommerpartyfikseren Morgan Sulele, som her fremstår på sitt lugneste og mest generelle. Du skal ha en ganske god julidag for ikke å bli bitte litt provosert av denne gjennombanale låten.

Admiral P – «Hei madam»

Admiral P har levd i relativ tilbaketrukkethet de siste årene, men med «Hei madam» er han tilbake i hitmodus. Dette er den spirituelle oppfølgeren til «Snakke litt», som lydla manges sommer i 2010. Uttrykket er mer kassegitar-jovialt i denne omgang, men admiralens energi og romantiske blikk på verden smitter fortsatt, og «hei madam» kan kjapt komme til å bli en av feriens foretrukne flørtefraser.

Alan Walker & Imanbek – «Sweet Dreams»

Alan kroker i hop med det kasakhstanske EDM-fenomenet Imanbek på singelen «Sweet Dreams», der han av uforståelige grunner har gravd frem Scatman Johns uforglemmelige (og uimotståelige) 1995-hit «Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)» som refreng. Det føles som en gimmick. Synd, for verset – og den stadig mer energiske hovedpersonen – har noe for seg.

Frøkedal – «Lonely Robot»

Noen ganger er det deilig å høre musikere som både er bevisst sin plass i tradisjonen og samtidig evner å tilføre særpreg til velprøvde former og strukturer. Anne Lise Frøkedal er en av disse – en ypperlig vokalist, gitarist og låtskriver. «Lonely Robot» vil neppe røske jordkloden ut av bane, men låten – en saktegående powerpop-perle – byr på en herlig blanding av det som tross alt gjorde nittitallet til et fruktbart tiår. Denne er det verdt å sette seg inn i.

Deafheaven – «Great Mass of Color»

Det amerikanske bandet Deafheaven er mest kjent for å ha spleiset brutal black metal med drømmende, innadvendt gitarpop (også kjent som «shoegaze», siden utøverne som definerte uttrykket på nittitallet ofte stirret intenst på skoene sine mens de spilte). Det er ikke mye svartmetall å finne i den nye singelen til Deafheaven – en koloss av en indielåt som hadde vært enda mer storslått uten de obligatoriske sekundene med vage dødshyl det siste minuttet.

Tones and I – «Cloudy Day»

I disse ydmyke anmelderører er australske Toni «Tones and I» Watson ansvarlig for en av de mest grufulle låtene de siste 20 årene. Den æren tilfaller selvsagt den maniske megahiten «Dance Monkey». Det er likevel ikke enkelt å avskrive prosjektet fullstendig – i det minste ikke når Watson hoster opp låter som «Cloudy Day», en euforisk og fengende feelgood-sang med et kledelig snev av ettertenksomhet.