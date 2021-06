NYTT PAR: Hilde Skaar og Bjarte de Presno Borthen er det ferskeste paret i artist-Norge. Foto: NTB / VG

Nytt musikkpar: Skaar og dePresno bekrefter at de er kjærester

Kjærligheten blomstrer i pop-Norge; SKAAR har falt grundig for Bergensartisten dePresno (24) og omvendt!

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det røper SKAAR, eller Hilde Skaar (22) som hun egentlig heter, i søndagens utgave av podcasten The Kåss Furuseths med søstrene Else og Ramona Kåss Furuseth. Der forteller hun at forholdet er veldig ferskt.

Overfor VG bekrefter en sprudlende SKAAR gladnyheten om den søte musikken.

– Det stemmer absolutt! Vi koser oss veldig masse, og han er en helt super fyr! sier Hilde Skaar, og legger spøkefullt til;

– Til tross for at han ikke liker fantasy eller sci fi... Men noen kameler må man vel svelge!

dePresno - Bjarte de Presno Borthen - hevder påstanden om et forhold er «løgn og fanteri»...

Før han slår helt kontra:

– Haha, neida - stemmer på en såkalt prikk. Det er sykt hyggelig og jeg er veldig forelsket, skriver dePresno i en tekstmelding.

– Selv om hun bare liker fantasy og sci fi, legger han til.

Det er to sentrale skikkelser i det unge musikk-Norge som nå har funnet hverandre. Helt siden dePresno var i P3 Urørt-finalen i 2016 har bergenseren vært blant de mest spilte norske artistene på radio, og i 2019 kom debutalbumet «Technicolor».

Stord-kvinnen SKAAR ga ut sin debut-EP i 2020, «The Other Side Of Waiting», som hun opplevde å få to nominasjoner for under Spellemannprisen: i pop-klassen og som årets gjennombrudd med tilhørende GRAMO-stipend.

SKAAR står også bak originalmusikken til Netflix-serien «Hjem til jul». dePresno og SKAAR har kjent hverandre i noen år og også skrevet sammen. Tidligere i år gjorde de duetten «End Of The Song» på SKAARs plate «Waiting».