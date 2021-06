POP-PROFIL: Cheryl Cole, her på en veldedighetstilstelning i London i 2019. Foto: Ian West / PA Wire

Cheryl Cole tok ett års Instagram-pause

Popartist Cheryl Cole (37) gjorde nylig comeback i sosiale medier etter 54 ukers stillhet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«We back», skrev den britiske sangeren og TV-kjendisen under en smilende selfie og et bilde med samarbeidspartnere for en uke siden, samtidig som hun opplyste om at hun var testet for covid.

Cole har ligget lavt under pandemien, og til bladet Glamour forteller hun at det har vært sunt.

– Den viktigste lærdommen jeg har høstet det siste året, er at en pause fra sosiale medier virkelig er sunt for hjernen, sier Cole, tidligere medlem av gruppa Girls Aloud.

Mye av grunnen til at hun hoppet av SoMe-karusellen for ett år, var ønsket om å konsentrere seg om sønnen Bear (4), som hun har med eks-samboer Liam Payne (27). Cole beskriver det å ha blitt mamma som sin aller største oppnåelse i livet.

Det å koble av fra omverdenen, har for øvrig vært en øvelse i løsrivelse for Cole.

– Jeg er i ferd med å lære meg at jeg kan klare meg helt fint uten noen andre og bare være lykkelig i mitt eget selskap, sier hun.

Artisten har 3,5 millioner følgere på Instagram. Responsen uteble ikke da hun meldte at hun var tilbake. I skrivende stund har over 250.000 trykket «liker», mens nær 3000 har kommentert.

I bladintervjuet opplyser Cole, som tidligere var gift med fotballstjernen Ashley Cole (40), at hennes nye daglige mantra er: «Jeg har fred med meg selv, jeg er glad, og jeg er frisk».

37-åringen innrømmer imidlertid at hun gleder seg til verden er tilbake til det normale, og at hun igjen kan klemme andre mennesker uten å få dårlig samvittighet.

Cole er også kjent som dommer for talentshowet «X Factor» i Storbritannia. Hun satt i juryen da boybandet One Direction deltok i 2010. Men den gangen visste ikke Cole at hun noen år senere skulle bli kjæreste med en av medlemmene, ti år yngre Payne.

Forholdet tok slutt i 2018.