KRANGLER: Jamie Spears og datteren Britney Spears. Foto: AP

Britney Spears får selv snakke i retten

Vanligvis snakker andre på vegne av Britney Spears (39) når vergemålet diskuteres. Nå skal hun selv uttale seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Popstjernen skal selv innta vitneboksen om knapt to måneder, når det omstridte formynderiet hun har vært underlagt i 13 år, får en ny runde i retten.

Reuters melder at Britney tirsdag fikk rettens medhold i søknaden om å få uttale seg.

Normalt er det advokater fra begge parter som stiller i retten – i tillegg til Britneys far, Jamie Spears (68). Til tross for at Britney står i sentrum får den mangeårige konflikten, har hun til nå ikke uttalt seg offentlig om rettsprosessen.

– Min klient har søkt om en høring, der hun kan få snakke direkte til retten. Og min klient ber om at det skjer raskt, uttalte artistens advokat Samuel Ingham i retten tirsdag.

Høringen vil finne sted 23. juni.

Nyheten kommer like etter at det ble kjent at Britneys foreldre ligger i strid med hverandre når det gjelder håndteringen av datterens situasjon.

Britneys far har siden datterens voldsomme kollaps i 2007, fungert som verge for henne. Det som var ment å være en midlertidig ordning, ble en permanent løsning. De siste årene har ordningen endt i en svært betent strid.

Nylig ble det avgjort i retten at Jamie Spears fortsatt skal være medverge for Britney når det gjelder økonomi, sammen med en utnevnt stiftelse.

Popstjernen har imidlertid søkt retten om at kvinnen som har fungert som hennes midlertidige «omsorgsverge» i to år, overtar jobben permanent som personlig verge.

– Jamie ønsker ingenting høyere enn at Britney ikke skal trenge et vergemål. Hvorvidt det er en slutt på vergemålet er egentlig opp til Britney. Hvis hun ønsker å avslutte, kan hun legge inn en begjæring om det, , uttalte farens advokat, Vivian Lee Thoreen, til CNN i mars.

Selv om Britney ikke har snakket direkte i offentligheten på lenge, uttrykker hun seg hyppig gjennom Instagram til sine nær 30 millioner følgere.

Der styrer hun unna å snakke om annet enn ganske hverdagslige ting – som denne fra i natt, der hun snakker om å komme i fysisk form for å «matche kjærestens hotte kropp»:

Iblant kommer det imidlertid noen skrevne ord om mer seriøse temaer, som da hun i forrige måned meldte:

«Jeg så ikke dokumentaren, men fra det jeg så av den, var jeg flau over hvordan jeg ble fremstilt. Jeg gråt i to uker, og vel ... Jeg gråter fortsatt noen ganger!!!!».

Det ble tolket som en reaksjon på den omstridte New York Times-dokumentaren «Framing Britney Spears». Den sterke skjermingen av Britney, som gjør at ingen journalister skal ha nådd henne på flere år, er en vesentlig del av dokumentaren.