STØTTESPILLER: Her er R. Kelly (t.v.) utenfor retten i Chicago i mars i år, med manager Darrell Johnson ved sin side. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI /Reuters

R. Kellys «krisemanager» trakk seg brått

Darrell Johnson, som har vært manager og krisehåndterer for overgrepstiltalte R. Kelly (52), oppgir «personlige årsaker» som grunn for at han nå gir seg.

Nå nettopp

Avgangen ble kunngjort bare timer etter at Johnson i et TV-intervju med «CBS This Morning» mandag uttalte at han «ikke ville overlate sin datter alene med en som er beskyldt for pedofili».

Det var i samtale med den kjente programverten Gayle King at den omstridte kommentaren falt. King spurte Johnson:

– Du har en datter i 20-årene. Ville du tillatt å la henne være alene med R. Kelly?

– Absolutt ikke, svarte Johnson før programlederen hadde rukket å fullføre spørsmålet.

Bare timer etter at programmet gikk på lufta, meldte R. Kellys advokat Steven Greenberg på Twitter at Johnson har bestemt seg for å slutte i jobben av «personlige årsaker».

«Forsvarsapparatet vil takke Johnson for hans utrettelige assistanse, og vi ser frem til at han kommer tilbake. Han deler vår overbevisning om at dette er et helt spesielt angrep på R. Kelly fra andre mennesker som vil oppnå egen vinning på bekostning av R. Kellys uskyld», lød det fra advokaten, som sier saken ikke vil bli kommentert ytterligere.

Tirsdag utdypet Johnson imidlertid i et intervju med TV-kanalen NBC at han mener hans svar til King er dratt ut av kontekst, og at han ikke ville hatt noen betenkeligheter med å la datteren sin oppholde seg med R. Kelly.

– Fordi jeg tror han er uskyldig. Jeg kjenner R. Kelly personlig, og jeg tror ett tusen prosent på ham, sier eksmanageren.

R&B-veteranen R. Kelly er tiltalt for en rekke kriminelle handlinger, som overgrep, videoer av seksuelle overgrep mot barn og utpressing. Han sitter for tiden varetektsfengslet i Chicago.

Robert Sylvester Kelly, som han opprinnelig heter, har hele tiden erklært sin uskyld. Advokaten har forsøkt å få artisten løslatt mot kausjon, men påtalemyndigheten mener at tiltalte utgjør en stor fare for samfunnet.

R. Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i sedelighetssaker i nesten 20 år, men det var etter at TV-dokumentaren «Surviving R. Kelly» gikk på lufta i januar i år, at artisten for ble satt under lupen. Angivelig er det planlagt en fortsettelse på dokumentaren.

Nylig kom en gammel sak opp igjen. I 2008 ble R. Kelly nemlig frifunnet for å ha laget en video i 2002, som angivelig viser ham utføre seksuelle overgrep mot en 13 år gammel jente. Både artisten og jenta nektet den gang for at det var dem som var i videoen, noe som ble avgjørende for hans frifinnelse.

Nå har denne kvinnen begynt å samarbeide med føderale etterforskere, ifølge The New York Times.

Kelly, kjent blant annet for hitballaden «I Believe I Can Fly», har solgt over 40 millioner plater og vunnet flere Grammy-statuetter. I kjølvannet av dokumentaren valgte plateselskapet Sony Music å si opp avtalen med musikeren.

Publisert: 24.07.19 kl. 08:12