Låtanmeldelse Marion Ravn «Fritt fall»: Fantastisk fallteknikk

Et magesugende popmirakel.



Marion Ravns reise tilbake til morsmålet startet forsiktig i mai med den fine, lovende, men ikke spektakulært fantastiske, «Tyv».

I «Fritt fall» skjer det derimot både fantastiske, bekreftende og spektakulære ting. I teorien en enkel og rettfram tilnærming til det å gi seg fullstendig hen og over. Slik man jo ofte gjør i musikk.

I praksis en så lettropt og friskpustende sak at man bare må reise seg opp og juble. En virkelig berg- og dalbane av en en låt: Litt nølende i starten, før den eksploderer i noe berusende og farlig fengende som en bare vil ha mer og mer (og mer) av.

Før det er over så altfor tidlig.

Tidligere Kaizers-anfører Janove Ottesen har vridd fram sitt mest radiovennlige popfjes. En slik låt som virker så innmari enkel å skrive, men som man må ha gått alle gradene i hitskolen for å mestre. Ola Gustafsson har produsert like vinnende som han alltid gjør, uavhengig av om det er Britney Spears eller Lars Winnerbäck som sitter i studio. Hele Lars Winnerbäcks band spiller så lynende lett og ledig at man kan bli evig lykkelig av akkompagnementet alene.

De er likevel ingenting mot vokalstjernen Marion Ravn.

Hun åpner mørkt og forsiktig, men får i løpet av disse snaue minuttene vist hvorfor hun en gang hadde en internasjonal karriere på innerlomma. En karriere som forsvant i en blanding av svake låter og enda svakere rådgiving.

Her er det eneste svake den litt pussig sammenknotete teksten.

Ufrivillig komisk Ottesen-poesi som «har det hendt at dine klokker stopper opp, eller du fryser på dine hår? Da er det meg som tenker på deg» høres mer ut som spiritisme og kanalisering på «Åndenes Makt»-nivå, enn kjærlig omtanke. Men la gå.

Om det er noe som kanaliseres i «Fritt fall» så er det en ung Anita Skorgan. At klangen og kontrollen i Ravns vokal kan ligne på Skorgan ble for så vidt allerede avslørt da Ravn gjorde «Casanova» i 2013-sesongen av «Hver Gang Vi Møtes». Nå er det som man nesten kan ønske seg en ny versjon av programmet. Eller i alle fall en duett. Aller helst av «Fritt fall».

Det tar nesten 90 sekunder, men deretter er Marion Ravns andre singel fra sitt kommende album en refrengfest som varer og varer. Og likevel slutter akkurat så brått at man vil høre den umiddelbart en gang til.