SINGEL: Benjamin Ingrosso, her på Vixen Awards i Oslo i fjor. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Benjamin Ingrosso: – Har hatt knust hjerte

Svenske Benjamin Ingrosso (22) har slitt med å komme over ekskjæresten.

Mer enn et år er gått siden popstjernen ble singel etter et seks år langt av-og-på-forhold med bloggeren Linnea Widmark (23).

Kjærlighetsbruddet har vært tema i flere av Ingrossos låter siden da, blant annet «Costa Rica», der han synger «I want to go to Costa Rica, so I can bring back my Linnea». Widmark har nemlig oppholdt seg der den siste tiden.

Også «I’ll Be Fine Somehow», der han har med norske Julie Bergan (26) som duettpartner, handler om de såre følelsene.

EKSPAR: Benjamin Ingrosso og Linnea Widmark i 2018, da de fortsatt var sammen. Foto: Fredrik Sandberg/ TT NYHETSBYRÅN

Selv om både Ingrosso og Widmark skal ha kommet frem til at det var best å avslutte forholdet, ble det en tyngre prosess for Ingrosso enn han var forberedt på.

I samtale med programleder Peter Jihde (48) i «Lyssnarhjälpen: Music Sessions» på Viafree betror Ingrosso hvordan det hele endte.

– Vi satt på en benk. Jeg ville gjøre det slutt, og hun ville gjøre det slutt. Men når man faktisk skal gjøre det, så angrer man og liksom bare «vent, vent, kanskje jeg vil fortsette likevel». Man kommer uansett frem til at det er best å gå, men vet at det kommer til å svi når man ser den andre med en annen, forteller 22-åringen, tidligere deltager i Melodifestivalen.

Ingrosso forteller at det har tatt lengre tid enn han trodde å komme over eksen.

– Jeg har hatt knust hjerte – lenge.

Artisten har også vært til samtaler med psykolog for å forsøke å finne ut av hvorfor andre lett beveger seg videre mens han selv tenker mer og mer på forholdet som er over.

I dag har Ingrosso det bra, men at han har brukt over et år på å komme seg. Han sammenligner det å bryte med et menneske man har levd så tett på, som når et menneske dør. Ingrosso var bare 14 år da de forelsket seg i hverandre.

– Noe forsvinner som var en selvfølge tidligere.

Ifølge Ingrosso har han og Widmark ingen kontakt i dag.

– Vi prater ikke. Hun bor ikke her lenger. Hun har gått videre og alt det der, sier popartisten, også kjent fra realityserien «Wahlgrens verden».

2017: Linnea Widmark og Benjamin Ingrosso på Kristallen-gallaen i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

22-åringen sier at han fortsatt skriver låter om Widmark, fordi det er som terapi. Men han er innforstått med at bruddet er endelig, forklarer han. Han synes også det er fint å synge om noe som andre kan relatere seg til.

Benjamin er sønn av skuespiller og sanger Pernilla Wahlgren (52) og hennes eksmann Emilio Ingrosso (54), danser og komponist.

Publisert: 14.04.20 kl. 15:31 Oppdatert: 14.04.20 kl. 15:53

