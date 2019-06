PRISVINNERE; Mikkel S. Eriksen (t.v.) og Tor Erik Hermansen i Stargate fikk tirsdag, prisen «Årets internasjonale suksess». Kronprins Haakon delte ut prisen til vinneren på en seremoni i anledning Music Norways sommerfest i Prindsen Hage i Oslo. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Stargate er «Årets internasjonale suksess 2018»

Duoen Mikkel Storleer-Eriksen og Tor Erik Hermansen ble tirsdag overrakt Spellemann og Music Norways-pris av kronprins Haakon.

– Da vi begynte som Stargate for 20 år siden var det knapt en nordmann å se i internasjonal musikkbransje. Nå er vi over alt. Vi er stolte av å ha vært en del av denne utviklingen, og takknemlige for denne prisen, sier Eriksen og Hermansen.

I juryens begrunnelse heter det at «kandidaten er det eneste norske selskapet som har vært involvert i låter som har toppet «Billboard Hot 100-listen» ti ganger.

– I Iøpet av 2018 var de involvert i en rekke album-, singel- og remiks-produksjoner, og samarbeidet blant annet med artister som David Guetta, Tinashe, Offset, Future, Ne-Yo, Bebe Rexha og Stefflon Don og Sabrina Carpenter. Låten «Issues” av Julia Michaels, ble Grammy-nominert.

Stargate har valgt å gi stipendet til LIMPI, Lillehammer Institute of Music Production and Industries. Pengene skal brukes til reisestipend for tre avgangselever som har utmerket seg i løpet av året. Utvelgelsen gjøres av Limpi i samarbeid med StarGate. Stargate stiller også ett rom i sitt studio i Los Angeles til disposisjon i en uke for hver av vinnerne.

Publisert: 11.06.19 kl. 20:08