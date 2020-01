POP-YNDLING: Daniel Kvammen, her under et møte med VG for to år siden. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Daniel Kvammen har fått kjæreste

Den 31 år gamle popstjernen er ikke singel lenger.

For mindre enn 10 minutter siden

Daniel Kvammens utkårede heter Vilde Darvik, er 30 år og kommer fra Oslo. Hun jobber i Egmont og er manager for toppblogger Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30).

Darvik postet torsdag bilde av seg og artisten på Instagram (se det nederst i artikkelen).

Kvammen svarer med humor når VG spør om de to er i et forhold.

– Jeg synes jo det er altfor privat å snakke om kjærlighetslivet i pressen, og det vilkle aldri falt meg inn å si til VG at Vilde er kvinnen i mitt liv, sier Geilo-mannen i en kort kommentar.

Darvik unnlater å svare på VGs spørsmål om når og hvordan de to ble et par, men hun skriver i en SMS:

– Det er utrolig hvor mye bra man finner på Instagram!

Uten å utdype bekrefter hun at det var nettopp gjennom bildedelingstjenesten at de to møttes.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KJÆRESTEN: Vilde Darvik. Foto: PRIVAT

Kvammen debuterte som artist for snart fem år siden med egne låter på hallingdialekt, deriblant radiohiten ««Du fortenar ein som meg». Sekserne og femmerne strømmet på.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Jeg skjønte ingenting, jeg trodde ikke musikken min hadde noe for seg. Jeg var sikker på at dette bare ville være for min egen del, har musikeren tidligere uttalt til VG.

Vise-country-albumet «Fremad i alle retninga» ble en suksess, og 31-åringenn ble belønnet med hele tre Spellemann-nominasjoner. I 2017 kom oppfølgeralbumet «Vektlaus». Året etter vant han Spellemann-trofeet for årets musikkvideo med den frittstående singlen «Som om himmelen revna», der Lars Vaular også er med.

Kvammen snakket for snart tre år siden ut i stort portrettintervju med VG om hvor tungt det var da et tidligere forhold tok slutt. Flere av låtene handler om bruddet.

Publisert: 24.01.20 kl. 15:15

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser