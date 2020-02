SEIER: Jahn Teigen vant Melodi Grand Prix med «Do-re-mi» i 1983. Her flankert av koret (f.v.) Wenche Myhre, Nina Bayer, Siri Lenning Frømyr og Mette Aamot. Foto: John Stenersen

Melodi Grand Prix-miljøet i sorg over Jahn Teigen

– Det er nesten som om det nå mangler en hel vegg i MGP-huset, sier presidenten i MGP-klubben.

Med 14 Melodi Grand Prix-finaler, og tre seire med påfølgende Eurovision Song Contest-deltagelse, er det få som vil bestride Jahn Teigens posisjon som norsk MGP-legende.

Nå som han har gått bort, er det en trist dag i MGP-miljøet.

– Den største bautaen i norsk MGP-historie er ikke lenger blant oss, det er nesten som om det nå mangler en hel vegg i MGP-huset, sier Morten Thomassen, president i MGP-klubben, til VG

– Hvil deg nå, du er sliten. Adieu, Jahn, legger han til.

MGP-blogger Anders M. Tangen har postet en video på Facebook der han åpenbart preget snakker om Teigen. Han skriver også:

«Nei, nei, nei, ikke vær død, Jahn Teigen. Det klarer jeg ikke å bære akkurat nå. Vi er mange som hviler på skuldrene dine. Men, nå er det kanskje din tur til å hvile. Det er så mye jeg har på hjertet nå, fra møtene med deg. Samtalene. Mailene du har sendt for å trøste meg da jeg mistet mor og far. Du har på en nærværende og pussig måte vært en del av meg. Nå er du borte. For all tid. Jeg har ikke så mange ordene nå. Bare tårer. Hvil i fred, godeste Jahn»

Kato Hansen, tidligere leder av MGP-klubben, mottok nyheten med sorg:

– Jeg snakket med Anita Skorgan for noen få uker siden. Da spurte jeg om hvordan det gikk med Jahn, og da fikk jeg vite at det ikke gikk så bra. Han har vært redusert, så litt forberedt var vi jo. Men at det skulle skje så fort og brått, kom likevel som et sjokk.









































SJOKK-KOSTYMET: Inger Lise og Jahn Teigen med «Voodoo» i Melodi Grand Prix i 1976

