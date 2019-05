HITMAKERE: Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo i KEiiNO. Foto: Bendiksby, Terje/NTB scanpix

KEiiNO stormer hitlistene etter Eurovision Song Contest

«Spirit In The Sky» tar av i en rekke europeiske land etter folketriumfen i Eurovision Song Contest.

Oppdatert nå nettopp







Dagen derpå, og KEiiNOs femteplass i verdens største musikk-konkurranse, ligner stadig mer på en større bragd – i lys av at «Spirit In The Sky» fikk flest stemmer fra folket i Europa, etter lunken jury-dom.

Folkets stemmer i hele åtte land ga Norge toppscore. Og i disse landene gjør «Spirit In The Sky» det sterkt på iTunes.

I Storbritannia er sangen den mest populære av alle ESC-innslagene, med tredjeplass på britiske iTunes. Bak seg legger KEiiNO blant annet Billie Eilish’ monsterhit «Bad Guy». Vinnerlåten, nederlandske Duncan Laurence’ «Arcade», er på sjette.

Pop i Sverige

I Sverige topper «Arcade», men i skrivende stund ligger «Spirit In The Sky» faktisk foran svenske John Lundviks «Too Late For Love». De er på henholdsvis annen- og tredjeplass.

I Danmark topper Lundvik, mens KEiiNO tar annenplassen foran «Arcade» på tredje.

I Nederland ligger landets egen ESC-vinner ikke uventet øverst. «Spirit In The Sky» er på tredje, foran Lundvik på fjerde.

KEiiNO ligger på femteplass i både Tyskland og Østerrike. I Irland har de 13. plass, og er nest mest populære ESC-låt, etter «Arcade» på fjerdeplass.

I Australia er ikke ESC-feberen fullt så het som i Europa, men «Spirit In The Sky» er den tredje mest populære av Eurovision-låtene «down under». Landets eget bidrag er på syvendeplass, «Arcade» på 33. og KEiiNO på 50. plass.

Topp i Norge

Vertslandet Israel setter også stor pris på den norske joikepopsangen. Folkestemmene ga Norge nest beste plassering lørdag kveld, og «Spirit In The Sky» har tredjeplassen på iTunes der, bak «Arcade» på første og det italienske bidraget på andre.

I Belgia går KEiiNO-låten til åttendeplass, i Spania til tiende.

Og i Norge? Der er trioen på topp – med Duncan Laurence bak seg.

Effekten av Eurovision-balubaen på Spotify blir først offentliggjort mandag.

Streamingtjenestens daglige hitliste viser at entusiasmen for «Spirit In The Sky» steg betraktelig i Norge på finaledagen: 90.215 avspillinger og tredjeplass mot 58.562 avspillinger og 11. plass dagen før.

* iTunes-listene oppdateres kontinuerlig. Plasseringene omtalt i denne saken er basert på resultatene som forelå ved publisering.

Publisert: 19.05.19 kl. 20:33 Oppdatert: 19.05.19 kl. 20:56