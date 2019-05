VGs anmelder om Madonnas opptreden: – Det var helt fryktelig

Hun markerte at det er 30 år siden hun ga ut låten «Like a Prayer». Årene har ikke gjort stemmen hennes godt, mener VGs anmelder.

Madonna stod for pauseunderholdning under finalen. Superstjernen startet showet med «Like A Prayer» for å markere at det er 30 år siden hun ga ut låten.

I forkant av opptredenen var det spekulasjoner om at hun ikke skulle synge live.

På «Like A Prayer» ble det imidlertid tydelig at vokalen ikke var forhåndsinnspilt.

– Vokalen var grusom, sur – og fikk til og med de verste innslagene tidligere på kvelden til å blekne, sier VGs anmelder Tor Martin Bøe.

– Det var helt fryktelig.

Representanten for Nederlands jury sa dette da hun skulle dele ut poeng:

– Jeg er så takknemlig for denne kvelden – og for Madonnas autotune!

Superstjernen stilte på Eurovision i et piratinspirert antrekk.

Madonna fremførte «Like A Prayer» med et kor på 35 personer, og den helt nye singelen «Future» sammen med rapperen Quavo.

Den norske dansestjernen Mona Berntsen (29) opptrådte med Madonna under finalen.

– De siste par månedene med Madonna har vært spennende, sa Berntsen til VG i forkant av finalen.

Under superstjernens opptreden dukket det palestinske og israelske flagget opp på ryggen til to av danserne, som holdt rundt hverandre.

Det palestinske og israelske flagget dukket opp. Foto: NRK

Etter en lang uenighet med Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) ble det torsdag bekreftet at Madonna skulle opptre under kveldens Eurovision-finale likevel. Det har vært uenighet rundt 60-åringens kontrakt som har ført til usikkerheten rundt superstjernens opptreden, men dette løste seg i siste øyeblikk.

Publisert: 19.05.19 kl. 00:08 Oppdatert: 19.05.19 kl. 00:35