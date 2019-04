FÅR ROS FRA DE STØRSTE: Billie Eilish. Foto: Frazer Harrison/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perry og Justin Bieber hyller Billie Eilish

Annerledes popjenter på 17–18 år ser ut til å være en greie for Perry.

Som VG nylig omtalte, var Aurora Aksnes (22) en avgjørende faktor for den nye superstjernen Billie Eilish (17) da sistnevnte bestemte seg for å satse alt på musikken.

Aksnes fikk i mars 2015 et PR-løft av episke proporsjoner da Katy Perry – den gang verdens største på Twitter – meldte at Os-jenta lagde musikk som traff hjertet hennes på et vis hun hadde savnet.

– Sjekk ut denne 17 år gamle engelen, skrev Perry, og la ved en link til (den riktignok da 18 år gamle) Aksnes’ «Runaway»-video – den samme videoen som fikk Eilish inn på riktig spor her i livet.

Må beskyttes

Søndag spilte Eilish på Coachella-festivalen i California. Der dukket Perry opp backstage. Og nå gir hun Eilish et skussmål ikke ulikt det hun ga Aksnes fire år tilbake.

– Vi må beskytte henne, skriver Perry på Instagram.

– Skapninger som henne dukker ikke ofte opp i vår sfære.

Alle ser ut til å ville ha en bit av Eilish nå.

På nettet sirkulerer en rekke videoer av det som ser ut til å være en omfavnelse mellom henne og Justin Bieber på Coachella.

Bieber ga også tommel opp på Twitter for konserten hennes.

