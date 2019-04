SNART TILBAKE: Britney sier hun trengte litt tid til å håndtere stress og bekymringer. Her i Las Vegas 18. oktober. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Review via AP

Britney Spears etter «helsepause»: – Det er rykter og dødstrusler

Popstjernen delte natt til onsdag en melding til fansen der hun ba dem respektere privatlivet hennes mens hun bruker litt tid på å håndtere vanskelige ting i livet.

Tidligere i april oppga People at Britney Spears hadde sjekket inn ved et senter for å få helse– og velvære-behandling. TMZ hevdet hun hadde oppsøkt en helseinstitusjon for å få hjelp med psykiske problemer i etterkant av farens helseproblemer.

Samtidig delte Spears et bilde på Instagram om å ta vare på seg selv, der hun skrev at vi alle trenger å sette av litt egentid.

Tirsdag kveld amerikansk tid delte hun en ny oppdatering med sine nær 22 millioner følgere. I en video sier Spears:

GLAD: Britney Spears på GLAAD-utdelingen i Beverly Hills april 2018. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

– Alt er bra. Familien min har gjennomgått mye stress og bekymringer i det siste, og jeg trengte bare tid til å håndtere det. Jeg er tilbake veldig snart.

Til videoen skrev hun en lengre tekst, der hun blant annet sier at det som blir sagt er «ute av kontroll».

– Det er rykter, dødstrusler mot familien min og staben min. Jeg prøver å ta en stund for meg selv, men alt som skjer gjør det bare vanskeligere for meg. Ikke tro alt dere leser og hører!

Spears kommer videre med beskyldninger mot tidligere manager Sam Lufti hvor hun hevder han har utgitt seg for å være henne i noen gamle e-poster.

– Dere vet kanskje ikke dette om meg, men jeg er sterk og står på krava! Deres kjærlighet og engasjement er fantastisk, men det jeg trenger nå er litt tid for meg selv for å håndtere de vanskelige tingene i livet. Om dere kan gi meg det, vil jeg være evig takknemlig. Glad i dere! Skriver Spears videre.

