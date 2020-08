GIKK BORT: Justin Townes Earle er gått bort, bare 38 år gammel, skriver familien på Facebook. Foto: Joe Giblin / AP

Justin Townes Earle er død

Artistsønnen til countrylegenden Steve Earle ble bare 38 år gammel.

Nå nettopp

Flere amerikanske medier - deriblant NPR.com - melder at Justin Townes Earle er død. Earle - som er oppkalt etter en annen låtskriverlegende, Townes van Zandt - hadde en lang karriere og var høyt respektert i det alternative countrymiljøet verden over.

Den triste nyheten står også å lese på hans Facebook-side.

Dødsårsaken skal ikke være kjent. Earle gjestet Norge for konserter flere ganger, også med sin far Steve Earle.

les også Steve Earle: «Townes»

Justin Townes Earle rakk å gi ut åtte studioalbum i løpet av en 13 år lang solokarriere. Han skrev sine første låter allerede i tidlige tenår, men det tok flere år før han platedebuterte. Som sin far, Steve Earle, slet også Justin Townes med periodevis store rusproblemer, noe han tidligere har vært åpen om.

les også Stjerneartister med milliardsøksmål etter storbrann

– Jeg vil ikke si at jeg er stabil, men jeg vet at jeg er veldig glad og komfortabel med å leve et liv uten å bruke narkotika. Og jeg er heldig som ikke har hatt trangen til å bli høy eller drikke, og jeg håper at det forblir slik, sa han i et intervju med NPR.com allerede i 2008.

Da hadde han vært rusfri i fire år, og adresserer også forholdet til faren i samme intervju.

– Min far liker å bruke pekefingeren, han er full av råd. Men det finnes jo ikke noe slikt som en tenåring som hører på ett eneste ord av hva hans far sier.

Publisert: 24.08.20 kl. 10:18

Fra andre aviser