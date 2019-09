LIKESTILT: Kygo og samboeren Maren Platou. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Maren Platou er flinkere enn Kygo på hjemmebane

Paret snakker om likestilling i ferskt intervju.

Oppdatert nå nettopp







Kyrre Gørvell-Dahll (28) har vært sammen med Maren Platou (26) omtrent siden karrieren tok av for fem år siden.

Paret, som har kjøpt en gedigen villa i Bergen, har holdt en relativt lav profil i offentligheten.

Men i det kommende nummeret av det norske motebladet Costume snakker de sammen. I en smakebit lagt ut på nett forteller de hva likestilling betyr for dem.

Gjensidig respekt er viktig, forteller de der.

– Vi støtter hverandres karrierevalg og unner hverandre det beste, sier Platou.

Best på det «kjedelige»

– Vi lever et travelt liv, men på hjemmebane prøver vi å dele likt på de «kjedelige» arbeidsoppgavene. Men jeg må nok ærlig innrømme at Maren er litt flinkere enn meg, forteller Kygo.

Han utdyper hva likestilling betyr for paret:

– Like muligheter og rettigheter for alle, uansett funksjonsnivå og egenskaper. Vi vil at det norske samfunnet skal være inkluderende – med et mangfold vi kan være stolte av. Alle er like mye verdt.

Publisert: 17.09.19 kl. 09:43 Oppdatert: 17.09.19 kl. 10:01







Mer om