Sannheten om det mystiske ekteskapet til Dolly Parton

LOS ANGELES (VG) Dolly Parton (73) har vært berømt i et halvt århundre, men har ingen planer om å gi seg. Like lenge har hun vært gift med en mann som aldri viser seg ute.

– Hadde jeg ikke blitt berømt, ville jeg hatt en skjønnhetssalong. For jeg ville jo likevel ønsket å se kunstig ut! Med salong kunne jeg fått rabatt på hår og sminkeprodukter, kvitrer hun med den lyse stemmen som er udødeliggjort i låter som «I Will Always Love You», «Jolene» og «Nine to Five».

I fjor laget hun seks nye låter for Netflix -filmen «Dumplin» med Jennifer Aniston, og nå er hun produsent for Netflix-serien «Heartstrings», basert på musikken hennes.

Drømmer fortsatt

Musikalen «Nine to Five» åpnet i London i februar, og en oppfølger til filmen fra 1980 er på planleggingsstadiet. Både Parton, Jane Fonda og Lily Tomlin har sagt ja.

– Drømmene mine har gått i oppfyllelse, men jeg har enda flere, så jeg har drømt meg opp i et hjørne og har det travlere enn noensinne. «Nine to Five» var min første film, og den tok opp ting på arbeidsplassen som fremdeles er aktuelle i dag. Med #metoo-bevegelsen har oppfølgeren fått vind i seilene. Vi håper å gjøre den til neste år. Ellers blir vi vel nødt til å kalle den «Ninety Five» istedenfor «Nine to Five», ler hun.

Parton er bare 150 cm høy, men alt ved henne er likevel stort, fra den blonde parykken og de høye hælene til de kunstige neglene og brystene. Hun vokste opp lut fattig i the Smoky Mountains i Tennessee i en familie med tolv barn.

– Vi hadde så lite, og jeg ønsket å være pen. Fra jeg var liten ville jeg bli stjerne, hva det enn betydde. Så jeg skapte min egen look for å øke selvtilliten. Nå er det veldig få som er naturlig vakre, og jeg er ikke blant dem. Siden jeg er altfor kort, bruker jeg høye hæler. Hendene mine er for korte også, sier hun og vifter med de falske neglene.

– Ikke hadde jeg fint hår heller, fordi jeg hadde tupert og bleket det så mye, så jeg begynte med parykker. Jeg forsøker alltid å snu det negative til noe positivt.

– Nå er det nesten ingen som vil innrømme at de har hatt plastisk kirurgi. Hvis noen synes at jeg ser ung ut for alderen, så svarer jeg at det i hvert fall har gjort kirurgene mine eldre for jeg nøler ikke når jeg oppdager noe som trenger å strammes, brettes eller suges bort. Jeg er en arbeidshest som ser ut som en sirkushest! Men selv nå må jeg jobbe med selvtilliten, innrømmer hun.

Hun spøker med at de store brystene holder henne oppe.

– Jeg ble tidlig utviklet og som ung hadde jeg fine pupper. Men de var selvfølgelig ikke så store som de ble senere. Jeg stiller med min egen sykkelpumpe, ler hun.

NORGE: Dolly Parton på scenen i Kristiansand i 2008. Foto: Petter Emil Wikøren

Dolly Parton har en stor gruppe fans blant homser, og spesielt med drag queens.

– De har også digre pupper, stort hår og tykk sminke. Alt ved meg er overdrevet og jeg ser helt kunstig ut, men inni meg er jeg virkelig.

Bare 18 år gammel møtte hun Carl Thomas Dean. Han hadde et firma som la asfalt.

– I mai har vi vært gift i 53 år. Da vi hadde gullbryllup, giftet vi oss igjen, og jeg hadde en vakker brudekjole som vi ikke hadde råd til første gang. Og en fantastisk ring. Den første var under en halv karat, som vi tok på avbetaling, takket være moren til Carl, men den betydde enda mer for meg.

Nå har det vært mye spekulasjoner om Carl Dean virkelig eksisterer. Det finnes bare bilder av dem sammen som unge, og paret viser seg aldri sammen offentlig.

– Hvis bildene sier at det er oss, så er det nok heller sjåføren på turnébussen min, eller Jason, assistenten min gjennom 40 år som sitter der borte, sier hun og peker.

– Carl går nesten aldri ut. Det er kanskje grunnen til at vi har vart så lenge. Jeg er borte og han er hjemme, smiler Dolly Parton og legger til at Carl er en ensom ulv, som elsker å mekke på alt med hjul, dra på auksjoner og snuse gjennom bruktbutikker.

– Dere fikk aldri barn?

– Det var nok ikke meningen at jeg skulle ha barn. Da vi først møttes, tok vi det for gitt og kom opp med navn for dem. Men det skjedde aldri. Det har likevel vært så mange barn i livet vårt, med alle søsknene mine og alle barna jeg har møtt etter at jeg opprettet the Imagination Library som gir bøker til underprivilegerte barn over hele verden.

– Doller du deg opp når du er hjemme?

– Ja, jeg bruker sminke og styler mitt eget hår og har på meg noe pent for mannen min. Jeg vil ikke gå ut og være pen for andre og se ut som en slurve for ham. Det fortjener han ikke. V

