DANSESTJERNE: Mona Berntsen har blant andre Madonna, Justin Timberlake og Rihanna på listen over artister som har hyret henne til å opptre med dem. Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV2

Mona Berntsen tilbake med Justin Bieber

Popgiganten har erklært 2020 som et comebackår, og har med seg sin norske danser i prosjektet.

Bieber slapp «Yummy», hans første solosingel på flere år, nå i helgen.

Med på lasset følger en høybudsjettsvideo med mye dans på bordene – og blant danserne finner vi Mona Berntsen (29) fra Bærum, de siste månedene aktuell på hjemmebane som dommer i TV2s «Norske Talenter».

SAMMEN IGJEN: Mona Berntsen side om side med Justin Bieber i «Yummy»-videoen. Foto: Skjermdump fra Vevo/YouTube

Berntsen har tidligere figurert i den 42 minutter lange videoen Bieber lanserte sammen med sitt forrige album, «Purpose» fra 2015. Hun var også med på hans påfølgende og omfattende verdensturné.

Danseren var blant annet med da arbeidsgiveren gikk i vranglås på scenen under en intimkonsert i Norge:

Hvorvidt hun blir med på Biebers kommende turné er ikke avklart, men Berntsens management Nora Collective tar det ikke som et dårlig tegn at hun ble bedt om å være med i videoen som er startskuddet for Biebers comeback.

– Mona hadde noen flotte år i Justins team, og vi synes naturligvis det er stas at hun fikk en telefon så snart han skulle tilbake, sier manager Nassir Achour til VG.

Publisert: 06.01.20 kl. 17:27

