ABEL OG MASKELADDENE: The Weeknd har utstyrt den nye «Avatar»-filmen med en ikke-låt.

Låtanmeldelse: The Weeknd – «Nothing is Lost (You Give Me Strength)»: Stort og tomt

Verdens største popartist leverer lyd til julens største film. Resultatet er i beste fall stressfremkallende.

Uten å ha sett James Camerons 192 minutter lange epos «Avatar: The Way of Water» (som ifølge VG-kollega Morten Ståle Nilsen skal være verdt å løse inn en billett for), ligger det i kortene at filmen vil bli sesongens store opplevelse for svært mange av klodens eventyrsugne kinogjengere.

«Stort» er også stikkordet for The Weeknds bidrag til filmens lydspor, «Nothing is Lost (You Give Me Strength)», som er skrevet og produsert i samarbeid med den britiske filmkomponisten Simon Franglen (som står for filmens øvrige soundtrack) og den ikke plagsomt subtile partytrioen Swedish House Mafia.

Abel Tesfaye, som den kanadiske 32-åringen egentlig heter, har naturligvis ikke blitt verdens mest populære sanger ved å utvise måtehold. Mannens mest gnålete tilbøyeligheter bikker imidlertid tidvis over i det ulidelige – ikke minst minst når de er kledd opp i såpass svulstige og insisterende soniske gevanter som dette.

Melodien er åttitallsdunstende og «episk», men også temmelig mangelfull der den duver av gårde på et gjennommettet «tribalt» og «filmatisk» lydbilde, uten å finne noen forløsning.

Og selv om tekstlinjer som «You give me strength/ I'm with you either way/ If I die, if I stay/ Give me strength» muligens fungerer innenfor filmens kontekst, åpenbarer de seg raskt og nådeløst som syltynne utenfor.

Denne kan med andre ord trygt spares til rulleteksten – og deretter glemmes for alltid.