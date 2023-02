I GANG: Bruce Springsteen og Steven Van Zandt på scenen i Tampa, Florida under turnéstart forrige uke. 30. juni og 2. juli spiller de på Voldsløkka i Oslo.

Bruce Springsteen-fanmagasin legger ned i protest

Backstreets Magazine har fulgt «The Boss» siden 1980. Nå legger de ned, og oppgir de omstridte billettprisene på Springsteens pågående turné som årsak.

43 år etter oppstart melder Backstreets at de slutter å gi ut sin papirutgave, og gir opp å oppdatere nettsiden sin.

Redaktør Christopher Phillips skriver at fansen som bidrar til fanzinen har vært «oppgitt, nedstemt og, ja, desillusjonert» etter at den tradisjonelt arbeiderklassetro rocklegenden i fjor la ut konsertbilletter som nådde priser på opp mot 50.000 kroner ved enkelte tilfeller i USA – som følge av billettgiganten Ticketmasters «dynamiske» prissetting, hvor etterspørselen driver utsalgsprisen.

– Det er ikke en følelse vi er vant til i det hele tatt mens vi venter på en ny Bruce Springsteen & The E Street Band-turné, skriver Phillips.

– Dette er konserter vi knapt har råd til; som mange av våre lesere ikke har råd til; og som en god del av våre lesere har mistet interessen for som en konsekvens, utdyper han.

– Lei oss

Springsteen-manager Jon Landau sier til Variety at han synes nedleggelsen av det prisbelønnede magasinet er triste nyheter.

– Vi er veldig lei oss over nyheten om at Backstreets legger ned, og vil takke Chris Phillips for hans 30 års harde arbeid på vegne av Springsteen-fans overalt.

Det vakte debatt og harme da billettene til den pågående Springsteen-turneen ble lagt ut i fjor sommer.

Artisten selv uttalte til Rolling Stone i november at så lenge det finnes vilje til å betale så store summer for billetter, vil noen sko seg på det – og at disse «noen» ofte er de som videreselger billetter.

– Jeg sier: «Hei, hvorfor skal ikke pengene gå til gutta som skal være der oppe og svette tre timer for det hver kveld?», funderte Springsteen.

Han har også påpekt at han kan påvirke billettpriser, men ikke billettenes verdi – og sagt at de som måtte være misfornøyde etter konsertene kan få pengene sine tilbake.

DYR OG FORBANNET: Taylor Swift.

Billettprisene gikk også av skaftet da Taylor Swift nylig la ut billetter til sin neste turné – hvor enkelte billetter endte på over 200.000 kroner.

Hun har imidlertid rast mot den monopol-aktige situasjonen, og flere Swift-tilhengere har saksøkt Ticketmaster.

Det amerikanske justisdepartementet undersøker nå om Live Nation, Ticketmasters morselskap, har misbrukt sin markedsmakt.