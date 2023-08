AVDØD LEGENDE: Queen-legenden Freddie Mercury døde av aids i 1991, Sammen med Brian May, John Deacon og Roger Taylor utgjorde han ett av verdens største rock-band som i 2018 også fikk sin egen film, «Bohemian Rhapsody», der Rami Malek spiller Mercury.

Queen: Droppet «vågal» låt

«Fat Bottomed Girls» ble fjernet fra Queens storselgende «Greatest Hits» da platen ble gjort tilgjengelig på musikkspilleren Yoto, som retter seg mot barn og unge.

«Fat bottomed girls you make the rockin’ world go round», het det da Queen ga ut låten første gang på «Jazz» i 1978, men 45 år senere er dette for sterk kost for yngre generasjoner, skriver blant andre NME.

«Fat Bottomed Girls» dukket tre år senere opp på Queens «Greatest Hits»-album, som ifølge Billboard var det første britiske albumet som nådde 1000 uker på den amerikanske Billboard Hot 100-listen.

I 1981 hadde det legendariske albumet 17 låter. På Yotos utgave har den kun 16.

Yoto er en britisk musikkspiller for barn med anbefalt publikum mellom tre og tolv år. Ifølge Yotos nettside beskrives Queens «Greatest Hits» som det «perfekte soundtracket til dansefester på kjøkkenet, allsang på bilturer, luftgitar-øvelser på sengekanten og mye, mye mer».

Samtidig advares det mot at noen av sangene kan inneholde voksentemaer, deriblant referanser til vold og narkotika. Selv om banneord ikke blir brukt, blir foreldre rådet til å være på vakt når de spiller innholdet til eller rundt yngre barn.

Følgende tekstutdrag fra «Fat Bottomed Girls» får de imidlertid likevel ikke høre:

«Left alone with big fat Fanny

She was such a naughty nanny

Heap big woman, you made a bad boy out of me» ...

