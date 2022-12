POPIKON: Britney Spears, her avbildet på premiere i Los Angeles i 2019.

Britney Spears til søsteren: − Du er i hjertet mitt

Britney Spears (41) har publisert kjærlighetserklæring til Jamie Lynn Spears (31).

Da Britney hadde bursdag 2. desember, valgte hun å bruke anledningen til å hylle lillesøsteren. Det vekker oppsikt, fordi Britney det siste par årene har uttrykt seg svært kritisk både om og til sin ti år yngre søster.

«Det er min bursdag, men du er i hjertet mitt, så jeg tenker på deg», skriver Britney på Instagram over to bilder av Jamie Lynn Spears.

«Gratulerer for at du er så modig og inspirerende, og for at du skinner og viser så mye mot i ditt nye show!!!», skriver hun – og sikter til Jamie Lynns deltagelse i ekstrem-realityserien «Special Forces: World's Toughest Test».

«Du er ikke alene ... Hvis noen vet hvordan det føles ... så er det meg. Lillesøsteren min!!! Jeg elsker deg!!!», lyder det fra Britney.

Britney Spears kommuniserer kun med offentligheten gjennom sosiale medier. Etter at hun i fjor sommer vitnet i retten om det omstridte og nå oppløste vergemålet, har popartisten gjentatte ganger hudflettet familien sin på Instagram.

«Det finnes ikke noe verre enn når dine aller nærmeste, som aldri stilte opp for deg, publiserer ting om situasjonen din, uansett hva den måtte være, og gir sin støtte ... Det finnes ingenting verre enn det», raste Britney på Instagram i fjor sommer – før Jamie Lynn ga ut sin biografi «Things I Should Have Said».

Jamie Lynn på sin side har i TV-intervju uttalt at «kjærligheten fortsatt er der».

– 100 prosent. Jeg elsker min søster, sa hun på frokost-TV i USA på nyåret.

Da Britney giftet seg i sommer, var hverken foreldrene, søsteren eller broren i bryllupet.

Jamie Lynn har imidlertid ofte trykket «liker» på storesøsteren Instagram-bilder. Hyllesten til seg selv har Jamie Lynn imidlertid hverken kommentert eller «likt». I skrivende stund følger ikke de to søstrene hverandre på Instagram-

LILLESØSTER: Jamie Lynn Spears, her på en prisutdeling i Nashville i 2015.

I «Special Forces: World's Toughest Test», som får premiere på Fox 4. januar, skal Jamie Lynn bryne seg på ekstreme utfordringer.

Jamie Lynn, som er skuespiller og sanger, forklarte nylig ifølge People at hun hadde en helt spesiell motivasjon for frivillig å utsettes for så intense prøvelser.

– Da jeg vokste opp, så ble søsteren min verdensberømt. Jeg prøver vel nå på en måte å bevise at jeg også er verdt noe, sa 31-åringen.