IKKE LENGER TO DRÅPER VANN: Mye lettere å skille tvilingene når den ene har farget håret knallrødt. Så var det bare å huske hvem av dem som var Marcus.

Ukens låter uke 36/22: Marcus, Martinus, Michelle Ullestad og Niels Frahm

Forsøk på perspektiv fra Odd Nordstoga - og fravær av på perspektiv fra John Legend er også i samlingen denne uka.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marcus & Martinus - «Wicked Game»

Å gripe an Chris Isaaks signaturlåt har blitt en øvelse som til stadighet skjer i både lokale og internasjonale «Idol»-innspillingerer.(til og med inkludert originalcrooneren) Fjorårets svenske «Maskorama»-vinnere har fått mersmak på coverlåt-tilværelsen og kaster seg over den med grei andektighet, i «ensomt bak klaveret med veldig mye patos»-versjon. Altfor mye egentlig. Muligens inspirert av produsent Olle Tidbloms fortid som keyboardist i dansbandet «Blender». Spesielt der man legger inn en ny boyband-knekk i slutten av refrenget. Men de synger bra da.

Lewis Capaldi - «Forget Me»

Hjerteskjærende «Someone You Loved» er dette tiårets Ballade, og forlengst blitt en av disse bruddlåtene som hører-ikke-på-teksten-folk ønsker seg i bryllup. «Forget Me» er en mye jevnere voksenpopvise som med en annen vokalist hadde vært helt meningsløst uinteressant. Capaldis milde Joe Cocker-vræl bak mikrofonen gir den i alle fall alle forutsetninger for suksess. Selv om tittelen er det mest presise her.

Bjørk - «Atopos»

Bjørks første smak av sitt tiende album deler navn med en kjøttetende snegle. Kanskje derfor den også høres ut som oppklipp av «Human Behaviour» blandet med klarinetter og langsint trommemaskin. Aggressivt, hissig og inspirerende kaotisk. Idét klarinettene begynner å spille på samme rytmelag som rytmeansvarlig DJ Kasimyn tar «Atopos» en ny vending som både er organisk og elektronisk, uten å virkelig være noen av delene. Selvsagt ikke.

FOKUSERT: Michelle Ullestad ligger an til å bli det mest fokuserte i gledelig kraftpop denne høsten.

John Legend - «Wonder Woman»

Fantastiske Dap Kings akkompagnerer og Curtis Mayfield er kreditert på låtskriversiden når Legend gjør Julio Iglesias og Willie Nelson-nikk a la «To all the girls I’ve loved»-låt. (som jo egentlig er en Albert Hammond-original) Uansett: Denne kommer til å overta for «All of Me» som brudgommens låt i løpet av kort tid. Det er bare å grue seg. Eller si nei til neste bryllupsinvitasjon.

Michelle Ullestad - «Maria»

Michelle Ullestads vei inn i musikkbransjen er like inspirerende som hennes evne til å etterligne det bergenske popuniverset. Her tar hun mer eller mindre opp arven etter Hjerteslag (uavhengig av hvor man står i navnesaken) og serverer en melankolsk The Smihs-bekymret tankerynke med samme potensielle jubelrefreng som «Sang til Sonja».

Nils Frahm - «Briefly»

Nils Frahm er blant disse unike blant oss som håndterer samtidsmusikk og klubbgulv umerkelig. Hans andre singel fra et kommende album er lengre enn de fleste albumene som var nominert i Soul og Hiphop-kategoriene til Spellemann. Genial låttittel og en stemning som visstnok skal være for de som helst bare liker å stå ute i skogen å lytte til løvet.

UT I NATUREN: Björk blir en integrert del av naturen på årets første singelomslag

Kygo, Gryfffin og Calum Scott - «Woke Up in Love»

Ny oppstemt livsfrise fra solkysten Bergen. Samarbeidet med det objektivt gode mennesket Calum Scott og Harry Potter-klingende Gryffin finner ikke på mye imponerende nytt. Men det er jo veldig søtt da. Dessuten: I følge bergenspressen er Kyrre Gørvell-Dahll lykkelig forelsket for tiden. Om denne låttittelen har noe med det å gjøre, og Kygo egentlig alltid har gitt ut dagboknotater får noen andre spekulere over.

Thea Wang - «I Wrote You Letters»

Ukens tredje bergenske har varmet opp for på Auroras Europaturné, er søsteren til Marthe Wang (ikke «Lillebror») og høres på mange måter mest ut som Stina Nordenstam før hun oppdaget synth. Hennes slentrende tilnærming til både låtstrukturer og vokal gjør at hele debutalbumet er like deler bemerkelsesverdig, beroligende og enestående.Mens denne låten om noe så gammeldags som å skrive brev er knirkete moderne i sin rolige stillstand

Odd Nordstoga - «I går»

Det er velmenende når Odd Nordstoga prøver å lage et fryst, kunstnerisk øyeblikk av tiden rundt 24. februar 2022, dagen da Russland invaderte Ukraina. Som en poporientert Olav H. Hauge med gitar søker han det store i det små. Arrangementet er greit bred åttitallsproduksjon for radio, inkludert obligatorisk klagende gitarsolo. «I går» er dessverre også en låt som på alle måter blir merkelig pompøs og håpløst opptatt av egne enderim. «Mat» rimer for eksempel på «grønn salat» og «tung sky» rimer på «jagarfly». Og de er ikke en gang de verste.