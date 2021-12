AVLYST: En utsolgt konsert med Mayhem (bildet) og supporten Cadaver måtte avlyses på Rockefeller i Oslo i helgen på grunn av de nye myndighetsrestriksjonene.

Corona-restriksjonene: Rockefeller tapte 4,5 millioner på én helg

De nye publikumsrestriksjonene går hardt utover norske rock-klubber. Bare i helgen opplevde Rockefeller i Oslo en omsetningssvikt på 4, 5 millioner kroner.

Av Stein Østbø

– Vi ble bokstavelig talt tatt på senga, ingen så den komme. Men unntak av et par konserter hvor vi rakk å dele inn i kohorter på 200, måtte vi avlyse alle arrangementer sist helg. Vi tapte 4,5 millioner i omsetning bare på én helg, forteller arbeidende styreformann i Sentrum Scene/Rockefeller, Hans A. Lier.

Restriksjonene som ble innført sist helg går nok en gang utover et stående publikum på mellomstore klubber. Maksantallet er nå 600 publikummere, mens større arenaer og konserthus med faste tilviste plasser (seter) har ingen begrensninger, noe Lier har problemer med å fatte.

– Jeg finner det ganske meningsløst at 9000 mennesker fritt kan bevege seg i Oslo Spektrum, mens vi må ha et tak på 600, inndelt i kohorter. Det er så til de grader ulike rammer. Jeg pleier å si at det er en stor norsk festival hver dag på Ikea, mens vi må leve under altfor strenge restriksjoner, sier han.

Klubber over hele landet har måttet avlyse arrangementer og konserter etter at de nye restriksjonene trådte i kraft.

– Nå jobber vi desperat for å se, dag for dag, hva vi kan få til, men det er ikke bare å trykke på en knapp. Det er mange som må snakkes med, det er mannskap som må varsles, det er i det hele tatt en svært dyr og krevende prosess å drive videre med nye restriksjoner, sier Hans A. Lier som nå ber om kulturministerens reaksjon omgående.

BER OM TID: Kulturminister Anette Trettebergstuen lover å hjelpe et norsk kulturliv som nok en gang ligger nede på grunn av omikron-varianten av coronaviruset.

– Ja, hun må raskt komme på banen med et løfte om å dekke tapet vårt, for hvem skal ta kostnaden når 70 prosent av publikumskapasiteten vår plutselig forsvinner? Med et slikt løfte kunne vi ha tatt sjansen på arrangere konserter fremover inntil vi fikk muligheten til å søke om støtte, sier Lier.

Umiddelbare løfter kan imidlertid kulturminister Anette Trettebergstuen ikke gi annet enn at kompensasjonsordningen blir videreført til juni 2022.

– Men foreløpig har vi ikke helt oversikten over situasjonen med omikron-varianten. Derfor kan jeg ikke være helt konkret nå, men kulturlivet skal være trygge på at de får hjelp, enten ved justering av kompensasjonsordningen eller ved andre tiltak, og jeg håper at ting vil skje raskt, sier hun til VG.

Trettebergstuen skulle selv på en konsert på Rockefeller som nå er avlyst, og hun har fått med seg de siste dagers avisoppslag om tørke i billettsalget over hele Norge i den travleste konsertperioden nå før jul.

- Sviktende billettsalg er en del av bildet vi ser på. Når det gjelder innføring av coronapass så må vi komme tilbake det også, men vi har beredt grunnen for dette allerede, men igjen knytter det seg en viss usikkerhet til om vaksinen beskytter mot omikron, sier Trettebergstuen.

For norske band i utlandet er virkeligheten noe annerledes. Progmetal-bandet Leprous fra Notodden er en av Norges største rock-eksporter for tiden og er i ferd med å avslutte en utsolgt Europa-turné der de har fylt saler med kapasitet fra 1500 og oppover. I helgen spilte de for 1500 stående parisere som hadde munnbind som eneste pålagt restriksjon.

En spesiell opplevelse, sier trommis Baard Kolstad.

FOR FULLE HUS: Ved å konsentrere turnevirksomheten til utlandet, unngår band som Leprous - her fra Paris sist helg - de særnorske publikumsrestriksjonene.

– Vi gjør 96 prosent av våre konserter i utlandet og rammes derfor ikke av de norske restriksjonene, selv om vi heller ikke faller inn under noen av støtteordningene, forteller Kolstad på telefon fra Frankrike.

– Vi merker jo også at mange er skeptiske til å gå på konsert, og vi har selv hatt vår dose med avlyste konserter, men da har vi bare byttet ut disse med konserter i andre land, sier han.