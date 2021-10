STJERNEPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på MET-gallaen i New York i september.

Justin Bieber i ny dokumentar: − Vil skvise ut en gullklump

I «Justin Bieber: Our World» sier popstjernen (27) til kona Hailey Bieber (24) at han egentlig ønsket barneforøkelse i løpet av 2021.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

En rekke amerikanske medier, deriblant People, siterer dokumentaren, som hadde premiere på Amazon fredag. Der ser man Justin i samtale med modellkona, og temaet barn kommer opp.

– Min intensjon for 2021 er å fortsette å sette mål og ha det gøy underveis. Være nøye med alltid å sette familien først, og forhåpentlig skviser vi ut en liten gullklump i år, sier Justin.

Hailey svarer raskt:

– I 2021? – hvorpå Justin presiserer at han vil begynne å prøve mot slutten av 2021.

– Vi får se, lyder det fra Hailey.

FØRPREMIERE: Justin og Hailey Bieberpå visning av «Justin Bieber: Our World» i New York i september.

At Justin ønsker seg barn, er ingen hemmelighet. Det har han snakket og skrevet om flere ganger.

Paret, som giftet seg i 2018, har imidlertid til nå gjort det klart at tiden ikke er helt moden. Enn så lenge konsentrerer de seg om hunden Oscar, som de skaffet seg for tre år siden.

I juli valgte Hailey å kommentere under et av ektemannens poster på Instagram, hvor han under et bilde av dem to hadde skrevet «Mamma og pappa».

«Jeg tror du kanskje bør forandre denne billedteksten til «Hundemamma og-pappa» før noen trekker feilslutninger», skrev hunn til Justin etterfulgt av et lattergråte-emoji.

Da var imidlertid spekulasjonene i kommentarfeltet i full gang.

JETSETTERE: Justin og Hailey Bieber ute på byen i Los Angeles i sommer.

Spekulasjoner oppstå også da Justin og Hailey deltok på den fasjonable MET-gallaen i New York i forrige måned. Bildene av ham som holdt hånden over konas mage – som på bildet øverst i denne artikkelen – fikk fart på ryktebørsen.

Paret selv har ikke kommentert ståheien, men kilder nær paret har uttalt til en rekke medier at det ikke er noen baby på gang enn så lenge.

Da Justin besøkte talkshow-vert Ellen DeGeneres i fjor, sa han at han var innstilt på å ha så mange barn som Hailey ønsker å «klemme ut».

Her er glimt fra den nye dokumentaren: