VERDEN I HANS BRILLER: Om man zoomer inn på brillene kan man se hånden til fotografen. Slik blir vi alle en del av Tix. Fotografen er ikke i familie med anmelderen.

Album-anmeldelse Tix – «Enten går det bra, eller så går det over»: Misantropisk messiaskompleks

Enten blir man Tix, eller så går det over.

Av Tor Martin Bøe

TIX

«Enten går det bra, eller så går det over»

Fortellingen om Andreas Haukeland handler om hvordan man kan komme seg til topps med en blanding av hardt arbeid, godt instinkt og generelt en evne til å forherlige seg selv til det skamløse. I tillegg til å by så mye på egne utfordringer at man ikke helt lenger vet og skjønner hvor artisten slutter og privatpersonen begynner.

Akkurat slik gode popartister skal være.

I kantene er den snart 29 år gamle bærumingens andre album en fortelling om en ensom Tix som savner seg selv bak pelsen. Som til slutt finner ut av ting gjennom hverdagsmindfullness-mantraet i albumtittelen.

I midten er det en dyp sorgprosess, om et forhold som har gått ad undas.

Helt åpenbart av personlig art for Andreas Haukeland, siden tekstene observerer ensomhet gjennom Spellemannen på stua, som ingen har sett («Himmel og helvete»), og behandler kjærlighetssorg gjennom å tenke på hvordan eksen opplevde tilstedeværelsen på «Hver gang vi møtes» («Hvis jeg forlot verden»).

Budskapene er overtydelige, med enkle, utslitte språkbilder og vendinger som å ha strødd salt i alle sine sår («Enten går det bra, eller så går det over»), og føle at man har alt – men ikke det man trenger («Dør for deg»).

Friskere formuleringer, ikke minst selvrefererende og ditto smarte «Noen ganger henger man med leppa, i kveld er det lov å være deppa», møter det overdramatiske, som «hjertet er et fly på vei mot fjellveggen».

Slik føles albumet som mye indre lidelse, og for lite av den ufiltrerte energien han for øyeblikket får bedre fram i pizzareklamer, realityserier og jeg vet ikke hvor denne karen ikke dukker opp i for tiden.

Samarbeidet med produsenter som Kastel (Arif) på de mer følsomme stedene og blant andre Lars Kristian Rossnes (Jonathan Floyd og Chris Holsten) på andre, gjør helheten bedre. Skinny Days sin Dagny-poppete produksjon av «Hvis jeg forlot verden» er en tilnærmet perfeksjonert hit, om det ikke var for de tungnemme «deg/meg»-rimene og den direkte problematiske tenåringsmisantropien, som definitivt kan mistolkes.

I nest siste låt skjer det derimot noe interessant, ikke-personlig og bevegende. «Pust» er ikke en fortelling om Tix. Det er en gjendiktning av et brev fra en fan om en rophynolvoldtekt. Om angsten og kontaktvegringen hun følte etterpå. Og om hvordan hun til slutt fant én hun kunne være trygg på og nå vil dele livet med. På en Tix-konsert.

Naturligvis klarer han å inkludere seg selv i dette også.

På en enorm reklamebanner på T-banestasjonen på Stortinget har man den siste tiden kunnet stille seg foran et tett ansiktsfoto av Tix med solbriller og høre musikk mens man speiler seg i brillene. Andreas Haukeland vil åpenbart ikke lenger bare bli sett. Han vil også at andre skal se seg selv, i hans bilde. Spørsmålet er om dette metaforiske messiaskomplekset bare gjelder artisten – eller også inkluderer privatpersonen.

Det første er populærkultur. Det siste er bekymringsfullt.