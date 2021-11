GROOVY, MANN: Sofie Tollefsbøl og hennes glitrende medmusikanter troner øverst i ukens låtbunke.

Ukens låter: Fieh, Aurora & Ash Olsen

Kvinnelige norske artister tar fullstendig over når helgens soundtrack skal oppsummeres.

Av Marius Asp

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Ash Olsen – «Dat Thing Like Me»

Mye tyder på at dette blir en begivenhetsrik helg for den 22 år gamle Fredrikstad-rapperen Ash Olsen: Ikke bare slipper hun sin første EP, «Ashy» – Olsen står i tillegg på scenen (og befinner seg blant de nominerte til årets nykommer) under P3 Gull. Det må være lov å fnise litt av en tekstlinje som «I like that ho/ if she’s too crazy, pass her to my bro», men her sitter det aller meste: Stemmen er appellerende, flyten overbeviser og uttrykket er hennes eget. Ikke helt der oppe med EP-høydepunktet «Wildin’», men nesten.

Julie Bergan & Ruben – «Second Hand Love»

Balladen «Second Hand Love» er opprinnelig å finne på debutalbumet til Julie Bergan, «Turn on the Lights» (2018). Låten har imidlertid fått et nytt liv etter at artistkollegaen Ruben covret den til ære for hovedpersonen i NRKs artisthyllest «Haik», en serie som vel må sies å handle vel så mye om rørende TV-øyeblikk som de store musikalske opplevelsene. Ruben har en likandes røst, men ellers har det blitt tatt skuffende få nye grep i denne versjonen – teksten er fortsatt sjarmerende, melodien er fortsatt på det jevne og nødvendigheten av det hele uteblir.

Bendik – «Hymnen»

Etter å ha startet karrieren som en relativt hardtslående rocker utstyrt med nesten komisk mørke og sønderknuste tekster, har Silje «Bendik» Halstensen gradvis åpnet vingespennet både musikalsk og lyrisk. Ikke dermed sagt at «Hymnen» noensinne snuser på de romantiske komedienes territorium: Denne intime og sakrale balladen har tvert imot føttene plantet i oppbrudd og sorg, men en hørbar, håpefull puls dunker like fullt i bunnen av den. Avslutningen er monumentalt vakker – og kunne med fordel vart ti ganger lenger.

Aurora – «Midas Touch»

Aurora Aksnes fortsetter å pleie sitt bånd til TV- og filmbransjen – denne gangen med vignettmusikk til tredje sesong av actionserien «Hanna» på Amazon Prime. Det er mulig «Midas Touch» fungerer til sitt bruk, men som en enkeltstående låt er det en underveldende affære. Verset er løftet mer eller mindre direkte fra Ralph Myerz & The Jack Herren Bands 1999-hit «Nikita» (som igjen baserte mye av storheten sin på et sample fra en tysk mykporno-komedie fra 1972). Refrenget gjør ikke det store inntrykket. Dette må nok betraktes som et hvileskjær før hun slipper albumet «The Gods We Can Touch» på nyåret.

Ingebjørg Bratland – «Luka»

Det krever et visst mot å gi seg i kast med en av 80-tallets sterkeste låter, men Ingebjørg Bratland gjør det – for en god sak. Hennes norskspråklige tolkning av Suzanne Vegas klassiker «Luka» har fått undertittelen «Taushet tar liv» og inngår i årets kampanje fra Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet, som setter fokus på vold mot kvinner og partnerdrap. Ingenting ved denne Espen Lind-produserte versjonen tangerer originalen rent kunstnerisk, men fint låter det – og budskapet er dessverre evigaktuelt.

Hedda Mae – «Hate Being 22»

Om du velger å la deg imponere eller irritere av tittelen på Hedda Maes ferske EP «The Early Struggles of a Late Millennial», får nesten være opp til deg. Sikkert er det at den unge bergenseren sysler med noe smått egenartet i sin omfavnelse av 90-tallets mainstream-pop. Bonussporet «Hate Being 22» (snakkes om 20 år, Hedda!) minner om alt fra Natalie Imbruglia til Avril Lavigne, og Britney nevnes i teksten. Det skal sies at Marit Larsen og Marion Ravn gjorde mer ut av dette uttrykket allerede mot slutten av nevnte tiår, men Hedda Maes entusiasme er like fullt smittende.

Fieh – «Telephone Girl»

Siden den meget lovende debutplaten «Cold Water, Burning Skin» kom i 2019, har nok navnet Fieh for mange vært et synonym for sangeren og frontfiguren Sofie Tollefsbøl, men det fremstår tydeligere og tydeligere at dette er et band, ikke en soloartist. Og for et band: Førstesingelen «Grendehus Funkadelic» levde opp til sin svimlende flotte låttittel, og «Telephone Girl» – en unnskyldning for alle gangene Tollefsbøl har latt være å ta telefonen – er på samme skyhøye nivå: Dette er soul som snuser på divisjonen Erykah Badu og D’Angelo befinner seg, boblende av musikalitet og selvsikkerhet. Praktfullt.