Norsk søskenpar introduserte Coldplay på Wembley

Det norske søskenparet Amalie (22) og Jonas Ghatso Kvam (17) fikk sitt livs opplevelse da de lørdag ble plukket ut til å introdusere Coldplay foran et fullsatt Wembley i London.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Helt uforglemmelig. Vårt livs opplevelse, sier Amalie og Jonas til VG.

De to forteller at de hadde såkalte VIP Early Entry-tickets – og de satt helt foran scenen på første rad.

T-SKJORTENE: Disse T-skjortene fanget oppmerksomheten til Coldplay-staben. Det mener i hvert fall fra venstre: Aamlie Ghatso Kvam, broren Jonas, Erica Frelsøy Aune og Torkel Schøyen Kristiansen.

– Pappa har som hobby å trykke T-skjorter og vi hadde på oss noen av dem. Mens vi satt der kom det en kar som så ut som han hadde litt mer ansvar enn de andre. Han stoppet hos oss, sa vi hadde så kule T-skjorter og spurte om vi hadde lyst til å introdusere Coldplay på scenen. Hvem sier vel nei til det, slår Amalie fast.

Coldplay er på «Music of The Spheres World Tour» – og konserten på Wembley lørdag var helt utsolgt.

– Vi kom på etter det siste oppvarmingsbandet, men da hadde vi ventet under scenen i over en halvtime. Der fikk vi et manus med noen setninger vi skulle fremføre. Jeg skulle si «Hello London», sier Jonas.

MANUSKRIPTET: Dette manuskriptet fikk Amalie og Jonas utdelt en halvtime før de skulle introdusere Coldplay på Wembley lørdag.

– Jeg skulle si «Welcome to Music of The Spheres», fortsetter Amalie.

Men det var ikke det eneste søskenparet fikk i oppdrag å si foran et publikum på rundt 80.000 elleville Coldplay-fans.

– Vi sto kanskje på scenen i fem minutter. Vi introduserte bandet, fortalte om en film vi skulle se først om hva som gjorde denne konserten miljøvennlig. Da filmen var over kom lyskasterne på oss igjen. Det var bare en helt utrolig, sier søskenparet fra Asker.