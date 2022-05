RØD LØPER: Halsey på Vanity Fairs Oscar-fest i Los Angeles 28. mars.

Halsey ut mot TikTok-krav

Artisten (27) hevder i to TikTok-videoer at plateselskapet hindrer hen i å gi ut en ferdig singel med mindre de kan «fake» et viralt TikTok-klipp.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Amerikanske Halsey, som egentlig heter Ashley Nicolette Frangipane, delte søndag to videoer der hun går ut mot plateselskapet sitt.

«Jeg har en låt jeg elsker som jeg vil gi ut så fort som mulig, men plateselskapet vil ikke la meg gjøre det.» skriver hun.

Halsey legger til at hun har vært i musikkindustrien i åtte år og har solgt over 165 millioner plater.

«Og plateselskapet mitt sier jeg ikke får gi den ut med mindre de kan «fake» et viralt øyeblikk på TikTok.»

Hun legger til at alt handler om markedsføring og at dette gjøres med omtrent alle artister nå om dagen.

Halsey skriver at hun bare vil gi ut musikk, og at hun fortjener bedre.

PRISUTDELING: Halsey på iHeartRadio Music Awards i mars 2019.

Variety og EW er blant mediene som har forsøkt å få en kommentar fra plateselskapet Astralwerks/Capitol, men søndag kveld hadde de ikke besvart henvendelsene.

Videoen har 7,5 millioner visninger, og en av de mest populære blant de nær 10.000 kommentarene hevder videoen er den «virale markedsføringsvideoen» som skal til.

«Jeg skulle ønske den var det. Ha ha. De sa bare at jeg må dele TikTok-videoer, de sa ikke spesifikt om hva, så her er jeg» svarer artisten med flere smile-emotikon.

I en video like etter, skrev hun «Jeg skulle ønske jeg tullet», og hadde med lyd fra en ikke identifisert person som sier hun muligens kan dele tittelen og cover på singelen på TikTok, men ikke datoen.

GRAMMY: Halsey på Grammy-utdelingen i Las Vegas 3. april i år.

Det er ikke et ukjent fenomen at artister gjør stunt på TikTok for å markedsføre en låt eller plate. I april forvirret Kid Laroi fans da han gikk ut med det som kunne se ut som en krangel med manager Scooter Braun, men som han etterpå fortalte var et markedsføringstriks.

På Instagram Story har Halsey delt en video der hun skriver «Hvorfor skulle jeg lyve om dette på måfå.»

Ifølge Variety har Halsey hatt kontrakt med Astralwerk siden 2014. I august i fjor gikk hun ut mot det som angivelig var plateselskapets reaksjon på at hun var gravid.

I juli i fjor fikk hun sitt første barn med filmprodusent Alev Aydin.

PAR: Alev Aydin og kjæresten Halsey på Vanity Fairs Oscar-fest i Los Angeles 28. mars.

Halsey er ikke-binær og har oppgitt at hun bruker pronomenene «she/they». Språkrådet anbefaler at ikke-binært «they» oversettes med hen på norsk.

Se en kort forklaring på ikke-binære pronomen her: