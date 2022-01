PÅ HEDERSPLASSEN: Det er Maj Britt Andersen, sesongens ubestridte veteran, som sitter på kveldens hedersplass i «Hver gang vi møtes».

Hedret Maj Britt Andersen i «Hver gang vi møtes» – VG anmeldte låt for låt

I sesongens andre runde av «Hver gang vi møtes» var det Maj Britt Andersen (65) som inntok hedersplassen. VGs anmelder trillet fortløpende terningkast underveis.

Med en aktiv karriere i nærmere femti år, er Maj Britt Andersen uten tvil deltakeren med mest erfaring i årets sesong av TV 2-programmet. Til sammen har hun gitt ut 25 album, alene og sammen med andre.

Mest kjent er hun for sine mange barneplater. Samtlige av hennes 14 nominasjoner til Spellemannsprisen har vært i akkurat denne kategorien, og Andersen sikret seg prisen for både «Folk er rare» (1986) og «Væla omkring» (2015).

Barn ble også fokus i lørdagens episode av «Hver gang vi møtes», hvor det var Andersen som publikum ble bedre kjent med. Her fortalte hun åpent om nedturen da hun og ektemannen Geir Holmsen oppdaget at de ikke kunne få egne barn. Artisten ble også overrasket med en helt spesiell gjest - datteren Daniela - som sikret seg flere tårer fra bordet og kveldens eneste sekser fra VGs anmelder.

-Jeg har nesten ikke ord. Jeg kunne ikke ha blitt mer glad enn at Daniela skulle komme for å synge for meg. En bedre avslutning kunne jeg ikke ha sett for meg, sier en rørt Andersen.

Årets artister er Myra, Maj Britt Andersen, Øystein Greni, Jarle Bernhoft, Arif, Anna of The North og Andreas «TIX» Haukeland. Stig Brenner ankommer TV-programmet senere i sesongen.

I sesongåpningen sang Andersen seg til en femmer fra VGs anmelder, da hun hedret Andreas Haukeland med sin egen versjon av «Engel, ikke dra». VGs Tor Martin Bøe har tatt frem terningene og trillet for hver låt som bir framført.

