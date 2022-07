FÅR KJEFT: Beyoncé.

Beyoncé hudflettes av Kelis for sample-bruk

Beyoncés nye album benytter seg av en gammel Kelis-låt. Kelis raser over ikke å ha blitt kontaktet om manøveren, og kaller den «tyveri».

Kelis Rogers-Mora (42) var et stort pop/R&B-navn rundt årtusenskiftet, med hitlåter som «Caught Out There» og «Milkshake».

Et annet stort navn i samme segment på samme tid, var Beyoncé Giselle Knowles-Carter (40).

Men der Kelis etter hvert ble noe marginalisert som artist, har Beyoncé blitt en av verdens største – så det er en begivenhet når Beyoncé nå slipper sitt første album på seks år, «Renaissance».

– Latterlig

Kun timer før slippet natt til fredag ble imidlertid den gode stemningen brutt.

Da omtalte TMZ at Kelis i kommentarfeltet til en Kelis-fankonto på Instagram gikk hardt til verks, under en post som i utgangspunktet var en feiring av at Beyoncé bruker en sample fra Kelis på «Renaissance»-sporet «Energy».

– Det er ikke et samarbeid, det er tyveri, skrev Kelis der.

– Det er latterlig, meldte hun også.

RASER: Kelis.

Videre gjør hun det klart at hun synes mangelen på respekt i situasjonen er forbløffende – og sier at hun overhodet ikke var informert om samplebruken før «alle» ble klar over den.

– Enkelte i denne bransjen har verken sjel eller integritet, og de lurer alle, mener Kelis, som også går ut på sin egen Instagram-konto og etterlyser «vanlig høflighet» siden Beyoncé ikke tok kontakt om bruken.

Der går hun også hardt ut mot sine tidligere samarbeidspartnere.

Låtforvirring

Det er imidlertid usikkerhet rundt hvordan Beyoncé har benyttet Kelis’ musikk.

Både TMZ og en rekke andre medier, blant dem det amerikanske bransjemagasinet Billboard, har meldt at det dreide seg om en sample fra Kelis-singelen «Get Along With You» fra 1999.

Dette ble omtalt før «Renaissance» ble sluppet offisielt, men etter at albumet lekket tidligere denne uken.

I den offisielle krediteringen for «Renaissance», som plateselskapet Sonys norgeskontor viser til overfor VG fredag, står det at «Energy» inneholder en interpolasjon – gjenkjennbare deler av en låt spilt inn på nytt – av Kelis’ største hit, «Milkshake» fra 2003, som har 225 millioner avspillinger på Spotify.

På Twitter melder en rekke brukere at de ikke hører et fnugg av verken «Get Along With You» eller «Milkshake» på «Energy».

Mye tyder på at endringer er gjort i siste liten.

«AVVENTER»: Natt til fredag var det ikke lagt inn kreditering på den omstridte Beyoncé-låten.

Natt til fredag norsk tid, etter at albumet var sluppet, stod ingen navn oppført som låtskrivere i krediteringsfeltet for «Energy» på verken Spotify eller Tidal.

Der stod det bare «pending» – på norsk: «avventer» – mens de øvrige sangene på «Renaissance» hadde info om låtskrivere.

Hevder hun ble lurt

Verken «Get Along With You» eller «Milkshake» er opprinnelig kreditert Kelis hva låtskriver- eller produsentrettigheter angår. Følgelig har Beyoncé antagelig sitt på det tørre juridisk.

I et intervju med The Guardian i 2020 sa Kelis at hun ikke tjener noen penger på sine tidlige innspillinger, som var produsert av The Neptunes, hitduoen som består av Chad Hugo og det som senere ble en superstjerne, Pharrell Williams.

I intervjuet hevdet Kelis at hun ble lurt og løyet til av The Neptunes’ management og advokater.

KLANDRES: The Neptunes – Pharrell Williams (foran) og Chad Hugo, her avbildet i juni.

Kelis mener at hun hadde en avtale med Hugo og Williams om at alt skulle deles likt mellom de tre, men at hun signerte kontrakter uten å skjønne hva de betydde.

– Jeg undertegnet det de sa jeg skulle gjøre, og jeg var for ung og dum til å dobbeltsjekke det, sa Kelis da, og utdypet at hun tjente penger på konserter og tok for gitt at forretningene gikk slik hun trodde ellers også.

I den offisielle krediteringen for «Energy» henvises det nå til Hugo og Williams som låtskrivere av «Milkshake».

Det står også oppført at sangen opprinnelig ble fremført av Kelis.

På Instagram melder Kelis at hun nå har hørt platen «alle sier» har samplet henne.

Der utdyper hun at dette ikke lenger bare handler om sangen, men at hun føler seg «trigget».

– «Milkshake» alene er en av de mest samplede sangene i vår generasjon. Jeg er en skaper, jeg er en innovatør, jeg har mer enn satt mitt stempel på en æra av musikk og stil som er historisk, skriver hun – og kommer i en samtidig publisert video med en rekke beskyldninger mot Pharrell Williams.

– Det er bøller og hemmeligheter og kjeltringer i denne bransjen som smiler og kommer unna med det helt til noen sier at nok er nok. Så jeg sier det nå. Jeg skal ha det som er mitt og jeg vil ha oppreisning. Fred.

Beyoncé har så langt ikke kommentert situasjonen. Det har heller ikke Chad Hugo eller Pharrell Williams gjort.