Låtanmeldelse: ABBA – «I Still Have Faith in You»/«Don’t Shut Me Down»: Bløtkake på avveie

Ikke alt var bedre før. Men ABBA? Det kan virke sånn.

Av Marius Asp

Se der, ja. I 40 år klarte Björn, Benny, Anni-Frid og Agnetha å motstå fristelsen, men i dag var det offisielt slutt: ABBA er tilbake med ny musikk. Med det ble en legendarisk popkvartett litt mindre legendarisk.

Disse to smakebitene på studioalbumet «Voyage», som kommer i november, levner nemlig liten tvil om at gruppens opprinnelige magi – som bør være åpenbar for etvert lyttende menneske – står i fare for å ha tapt seg seg en smule siden 1981.

Den generiske og stillestående ballade-bløtkaken «I Still Have Faith in You» er en påminnelse om at langt fra alt låtskriverne Ulvaeus og Andersson tar i blir til gull. Det lukter møllkuler av alt fra arrangement til tekst og vokalprestasjoner, og drøye fem minutter føles uendelig lenge.

Adskillig morsommere, friskere og mer selvrefererende er «Don’t Shut Me Down» – en klassisk ABBA-låt om kjærlighetens uunngåelige forviklinger. Her parafraseres en rekke av bandets største øyeblikk, inkludert en overraskende fiffig «Dancing Queen»-vending som lander i moll istedenfor dur. Men det er vanskelig å komme forbi at dette først og fremst er ekko av storhet.

«Det låter akkurat som det alltid har gjort», sier Benny Andersson om ABBAs nye musikk, som skal munne ut i en gigantisk konsert – med hologrammer, riktignok – til våren.

Han om det.