BAND-VENNINNER: F.v.: Fearne Cotton, Cheryl Cole, Kimberley Walsh og Sarah Harding i 2008.

Cheryl Cole etter Sarah Hardings død: – Finner ikke ord

Cheryl Cole er knust over Girls Aloud-kollegaen bortgang.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Nyheten om den britiske artistens død, kom søndag. Sarah Harding døde av kreft, 39 år gammel.

«Selv om vi visste at denne dagen ville komme, finner jeg likevel ikke ord etter at denne fantastiske, unike, sprø, morsomme og ømhjertede jenta forlot oss», skriver Cheryl Cole (38).

De to var kolleger i gruppa Girls Aloud, et av tidenes største bandsuksesser i Storbritannia.

«Mens jeg prøver å navigere gjennom disse smertefulle, rare, grusomme og uvante bølgene av vantro og endelighet, ønsker jeg å formidle mine kondolanser til GA-fansen. Vi var som en utvidet familie i så lang tid, og vi kjenner så mange av dere ved navn», skriver Cole.

Cole fortsetter med å forsikre gruppas tilhengere om at Harding satte svært stor pris på all kjærlighet og støtte i den tøffe perioden.

«Hun var så takknemlig, og dere løftet henne opp da hun trengte dere aller mest.»

Cole, som deler et smilende bilde av Harding, runder av hilsenen med å skrive:

«Jeg elsker deg, Sarah. Farvel.

Sarah Nicole Harding – for alltid i våre hjerter».

Harding kunngjorde i august i fjor at hun hadde brystkreft med spredning. I mars i år informerte hun omverdenen om at det gikk mot slutten, og at hun trolig ikke ville få oppleve en ny jul.