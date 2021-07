STRØMMES TUNGT: Tshawe Baqwa (t.v.) og Yosef Wolde-Mariam i Madcon. Foto: Patrick da Silva Sæther

Eksplosiv vekst for Madcon etter Måneskin-hit

Eurovision-vinnerne har nå verdens mest populære låt på Spotify. Det gir ringvirkninger for den norske duoens 14 år gamle versjon av samme sang – i mye større grad enn originalversjonen.

Av Thomas Talseth

Måneskin-versjonen av «Beggin’» har nå toppet Spotifys globale hitliste i en uke.

Der har den italienske kvartetten lagt harde konkurrenter som Olivia Rodrigo og Ed Sheeran bak seg.

Låten, som de opprinnelig ga ut i 2017, har seilt opp som Måneskins mest populære sang, etter stor suksess med både Eurovision Song Contest-vinneren «Zitti E Buoni» og «I Wanna Be Your Slave».

Firedoblet

Måneskins versjon har imidlertid også hatt stor effekt på avspilling av Madcons versjon fra 2007, som var den nest mest solgte låten i Europa da den herjet som verst i 2007 og 2008.

Madcons versjon har tikket og gått på strømmetjenestene i mange år. Men de siste to månedene er trafikken firedoblet.

Ifølge Chartmetric lå den på ca. 175.000 daglige avspillinger på Spotify globalt i begynnelsen av mai.

I helgen som gikk passerte den 700.000.

Måneskin-versjonen har rundt 7,7 millioner daglige avspillinger.

Dersom Madcons vekst fortsetter, kan deres versjon snart entre Spotifys globale, daglig oppdaterte hitliste, som inkluderer de 200 mest populære sangene på verdensbasis.

Låten som i skrivende stund ligger på 200. plass har 751.000 avspillinger.

Det er ikke uvanlig for gamle slagere å figurere på denne listen, men det dreier seg primært om noen av pophistoriens mest kanoniserte sanger.

Eksempelvis ligger a-has «Take On Me» i skrivende stund på 186. plass, med 778.000 avspillinger.

Gruser originalen

Som VG tidligere har omtalt, er det mange på Twitter som gir uttrykk for at de foretrekker Madcons versjon fremfor Måneskins – en trend som vedvarer.

Der er det også en rekke brukere som refererer til «Madcons originalversjon» – antagelig lykkelig uvitende om at «Beggin’» var en hit med amerikanske Frankie Valli & The Four Seasons allerede i 1967.

Strømmingen av denne når imidlertid ikke Madcon-versjonen til knærne: På Spotify har Vallis original nå rundt 40.000 daglige avspillinger.

Madcon-utgaven har «(original version)» lagt til tittelen på strømmetjenestene.

VG har kontaktet Madcons management og både deres tidligere og nåværende plateselskap med spørsmål om hva Madcon økonomisk får ut av den nye suksessen med sin gamle hit, og om de vil benytte den til noen form for ny aktivitet. De har ikke gitt noen kommentar til dette.

– Betydelig antall

Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder i artistenes interesseorganisasjon GramArt, sier til VG at det faktum at det er en coverlåt ikke skal ha noe å si for hva artistene får fra plateselskapet sitt.

– Hva de får av plateselskapet avhenger av hva slags avtale de har med dem, sier han, og påpeker at han ikke kjenner til Madcons avtaler og uttaler seg på generelt grunnlag.

Publishing-pengene for «Beggin’» går til de som forvalter de opprinnelige låtskrivernes rettigheter. GramArt-lederen mener imidlertid at det kan være gode inntekter å hente også for utøverne av en coverlåt, som Madcon i dette tilfellet.

– 700.000 daglige spillinger er jo et betydelig antall, så det får vi håpe de får. Det går mer penger til plateselskapene enn det går til vederlagsbyråene for låtskrivere, i hvert fall fra Spotify.

TOPPER GLOBALT: Måneskin, her under en opptreden på svensk TV 20. juni. Fra venstre: Damiano David, Victoria De Angelis og Thomas Raggi. Foto: Tommy Holl/TT NYHETSBYRÅN

Også på YouTube har Madcons «Beggin’» skutt fart. Ifølge Chartmetric lå den på rundt 140.000 daglige avspillinger der i begynnelsen av mai, mens den nå har rundt 600.000.

Madcon-suksessen foregår primært utenfor Norge: Av lørdagens 703.000 Spotify-spillinger for «Beggin’» var 12.700 norske.

