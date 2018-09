BLIR HYLLET: Med musikalen «Optimist» får Jahn Teigen det som vel kan kalles en fortjent hyllest når han fyller 70. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Jahn Teigen hylles med egen musikal på 70-årsdagen

MUSIKK 2018-09-27T04:19:35Z

Den folkekjære artisten fyller 69 år torsdag. Om ett år får han sin helt egen musikal i gave når han fyller 70. – Noe jeg setter stor pris på, sier Teigen selv.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 27.09.18 06:19

For det norske folk er han aller mest kjent for låter som blant annet «Mil etter mil», «Optimist», «Min første kjærlighet», «Adieu» og «Det vakreste som fins». Torsdag fyller Jahn Teigen 69 år, og i september neste år - samme måned som han fyller 70 - får han sin helt egen musikaloppsetning som - selvsagt - har fått navnet «Optimist» på Chateau Neuf i Oslo.

– Vi elsker jo Jahn Teigens musikk, og bare å ha det som utgangspunkt er utrolig spennende, sier Hilde Lyrån (55), som medvirker i musikalen.

– En levende legende

Det gjør også blant andre Hans Marius Hoff Mittet (41), Charlotte Brænna (29) og Gustav Nilsen (44). Og da VG møter de tre, samt librettist/dramatiker og personlig venn av Teigen, Øystein Wiik, legger de ikke skjul på at de føler seg beæret for å få være en del av hyllesten av et ikon i norsk musikksammenheng.

– Det er veldig, veldig stas. Han er jo en levende legende. Og så er det gøy at vi kan være med å skape noe helt nytt innenfor musikkteater. Nyskrevet stoff er alltid spennende. Det er vi som skal brøyte veien, vi skal ikke kopiere noen andre, forteller de.

Premiere på showet blir 12. september, og spesielt invitert til premieren er naturligvis hovedpersonen selv. På bursdagen, 27. september, planlegges det i tillegg en gallaforestilling - der 70-årsjubilanten forhåpentligvis også vil være til stede.

– Skummelt

– Dette er jo ekstremt skummelt, i og med at Jahn sikkert kommer og ser på. Det er med skrekkblandet fryd jeg tenker at han selv skal komme å mene noe om det vi gjør. Men vi kan uansett ikke prøve å kopiere ham på noen måte, vi må gjøre dette til vår greie. Så får vi håpe at Jahn synes at det er bra, mener Lyrån, som selv møtte Teigen for første gang for noen år siden.

– Han var en veldig hyggelig fyr, så jeg tror ikke han kommer til å sette seg på bakbeina rundt dette. Det er jo en ren hyllest.

– Er det like mye skrekkblandet fryd for deg også, Hans Marius?

– Ha ha, nå har jeg jo jobbet de siste syv årene med å bli kvitt skrekk. Jeg vil heller si at jeg gleder meg og er spent. Jahn Teigen har vært med å forme meg som både sanger og artist. Her har vi jo et «vanlig» publikum også. Folk er folk, og folk mener mye. Så man kan jo bli stilt til veggs av både publikum og Jahn selv. Men dette gjør vi med stor respekt.

– Veldig, veldig stas

Det er lenge siden Jahn Teigen sist viste seg offentlig i media. For tiden befinner han seg på sin tilbaketrukne gård i Sverige, og hadde ingen mulighet til å stille til intervju med VG i denne omgang.

– Nå har jeg ikke sett ham på cirka halvannet år. Men vi håper å ham her på premieren, og det blir veldig, veldig stas, sier librettist og dramatiker Øystein Wiik, som har vært venn med Teigen siden slutten av 1970-tallet.

I kort kommentar legger ikke Teigen skjul på at han er svært takknemlig for «bursdagspresangen» i form av hyllesten «Optimist».

– Jeg setter stor pris på at min venn Øystein Wiik, som jeg har kjent i mange år, tar tak i mitt låtmateriale og gjør det tilgjengelig for et musikalpublikum det året jeg fyller 70 år, sier han til VG.

– Ujålete og litt kontroversiell

Artistene Hans Marius Hoff Mittet og Charlotte Brænna har også hatt gleden av å få treffe Teigen, og de er fulle av lovord om den legendariske artisten.

– Jahn har jo opplevd både opp- og nedturer i livet. Men jeg har inntrykk av at han ikke lar seg sette i bås. Jeg har inntrykk av at han har gjort de tingene han har lyst til å gjøre. Uredd og ujålete. Og ved å være det blir man kanskje litt kontroversiell. Men han står i det.

– Han virker som en utrolig raus fyr. Og veldig ujålete. Det er vel sikkert derfor han også går rett inn i den norske folkesjela. Alle har jo et forhold til ham, og har trykket ham til sitt hjerte. Han er på en måte evig, og går aldri ut på dato, legger Hilde Lyrån til.

«Optimist» er Øystein Wiiks 13. musikal. Nå gleder han til å sette igang for alvor.

– Dette er ikke historien om Jahn Teigen, men en feelgood-komedie eller en romantisk komedie vil jeg si. En fiktiv historie, med noen twister og mysterier, forteller han til VG.